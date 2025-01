Faeserová: Integrovaní migranti si v Nemecku zaslúžia väčší rešpekt

Berlín 15. januára (TASR) — Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová vyzvala obyvateľov, aby prejavovali väčší rešpekt voči úspešne integrovaným migrantom, keďže v spoločnosti zohrávajú životne dôležitú úlohu. V rozhovore pre noviny Rheinische Post zverejnenom v stredu zdôraznila, že takmer 25 miliónov ľudí, teda približne 30 obyvateľov Nemecka, má migračné korene. Informovala o tom agentúra DPA.



"Už dlho sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti a udržujú našu krajinu v chode v mnohých oblastiach - v nemocniciach a opatrovateľských domovoch, v podnikoch a priemysle," povedala Faeserová, ktorá je členkou Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Ich práca si zaslúži väčší rešpekt, dodala.



Faeserová v rozhovore kritizovala návrh Friedricha Merza, kancelárskeho kandidáta bloku konzervatívnych strán CDU/CSU, aby sa osobám s dvojakým občianstvom odsúdeným za trestný čin odňalo nemecké občianstvo. To by podľa nej vytvorilo priepasť medzi občanmi prvej a druhej kategórie.



Odsúdila tiež výzvu strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) označovanej za krajne pravicovú, na „reemigráciu“ migrantov, čo je odkaz na koncept, pod ktorým pravicoví extrémisti zvyčajne majú na mysli odsun veľkého množstva ľudí cudzieho pôvodu do svojej vlasti, a to aj nedobrovoľne. Označila ju za „neľudskú“ a škodlivú pre reputáciu Nemecka vo svete.



Agentúra DPA konštatuje, že Faeserovej rozhovor vyšiel v čase, keď bude nemecký kabinet rokovať o správe o migrácii za rok 2023, ktorú v stredu predložili ministerstvo vnútra a Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF). Podľa správy, ktorú má DPA k dispozícii, sa v roku 2023 do Nemecka prisťahovalo približne 1,93 milióna ľudí, zatiaľ čo 1,27 milióna odišlo. Čistá migrácia tak predstavuje 660.000 osôb, čo je takmer o 55 percent menej ako v predchádzajúcom roku.



Migrácia je popri ekonomike jednou z hlavných tém kampane pred predčasnými voľbami, ktoré sa v Nemecku budú konať 23. februára.