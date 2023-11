Faeserová: Moslimské organizácie sa musia postaviť proti antisemitizmu

Berlín 21. novembra (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová vyzvala moslimské organizácie v Nemecku, aby sa razantnejšie postavili proti šíreniu antisemitizmu a nenávisti voči Židom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Je tiež zodpovednosťou hlavných islamských združení v Nemecku, aby sa hlasno a jasne vyjadrili proti nenávisti voči Židom a nepriateľstvu voči Izraelu - počas piatkových modlitieb, vo svojich komunitách alebo na svojich sociálnych sieťach," uviedla Faeserová v utorkovom rozhovore pre noviny mediálnej skupiny Funke.



V týchto dňoch (21. - 22. 11.) sa koná každoročná Nemecká islamská konferencia (DIK), ktorá je platformou na dialóg medzi predstaviteľmi nemeckej vlády a moslimami žijúcimi v Nemecku. Tento rok bude prebiehať pod mottom "Spoločenský zmier a demokratická súdržnosť: boj proti antisemitizmu a nepriateľstvu voči moslimom v čase sociálneho rozdelenia."



Faeserová v tejto súvislosti apelovala na moslimské organizácie, aby sa zapojili do úsilia, ktorého cieľom je zamedziť šíreniu antisemitizmu, pričom by uvítala jasnejší postoj zo strany niektorých islamských združení. "Práve teraz musíme z nárastu antisemitizmu urobiť tému Nemeckej islamskej konferencie," dodala.



Zároveň vyhlásila, že moslimovia v Nemecku by za žiadnych okolností nemali niesť zodpovednosť za "islamistický teror", čím zrejme odkazovala na bezprecedentný útok militantov z Hamasu na Izrael zo 7. októbra. "Prijímame tvrdé opatrenia proti islamistom, nie proti islamu. Toto odlíšenie je mimoriadne dôležité," vysvetlila. Paušalizovanie podľa nej vedie len k prehlbovaniu nevraživosti voči moslimom.



Šéfka nemeckého rezortu vnútra sa na tohtoročnej konferencii zúčastní spolu s bývalým prezidentom Christanom Wulffom, ministerkou pre rodinné záležitosti Lisou Pausovou a komisárkou spolkovej vlády pre boj proti rasizmu Reemou Alabalimovou-Radovanovou.