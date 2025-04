Faeserová: Nemecko pokročilo v boji proti nelegálnej migrácii

Berlín 2. apríla (TASR) - Prísnejšie kontroly v Nemecku za posledné roky prispeli k obmedzeniu nelegálnej migrácie, uviedla v utorok ministerka vnútra Nancy Faeserová. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



„Čísla hovoria samé za seba,“ odvolávala sa Faeserová na štatistiku, podľa ktorej je počet žiadostí o azyl od začiatku roka 2025 oproti rovnakému obdobiu za minulý rok nižší o 43 percent a o 51 percent oproti roku 2023. Podľa ministerky za vlády kancelára Olafa Scholza spravila krajina „významný pokrok“ v oblasti migrácie.



Za mesiace január a február požiadalo v Nemecku o azyl 229.751 ľudí. Podľa ministerstva od roku 2021 stabilne narastá aj počet deportácií, ktorých bolo v krajine minulý rok vyše 20.000.



Nespokojnosť s migračnou politikou podľa agentúry AFP mohla pomôcť pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) vo februárových spolkových voľbách. Téma údajne dominuje aj rozhovorom o vytvorení koaličnej vlády medzi kresťanskými demokratmi (CDU/CSU) a stranou sociálnych demokratov (SPD).



Šéf CDU/CSU a pravdepodobný budúci kancelár Friedrich Merz počas volebnej kampane sľúbil zaujať k migrácii tvrdší postoj. Jedným z návrhov bolo, že by mal byť všetkým cudzincom bez dokladov na pozemnej hranici zamietnutý vstup do Nemecka, no SPD takýto postup odmieta.



Nemecko zaviedlo kontroly na hraniciach s Rakúskom ešte v roku 2015 a v roku 2023 ich rozšírilo aj na hranice s Poľskom, Českou republikou a Švajčiarskom. Od septembra minulého roka nemecká polícia kontroluje prejazdy cez hranicu napriek členstvu v Schengenskom priestore, ktorý mal obmedziť hraničné kontroly medzi členskými štátmi.