Faeserová nesúhlasí s obnovením kontrol na hraniciach s Poľskom a ČR

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v súčasnosti nesúhlasí so zavedením stacionárnych kontrol na hraniciach Nemecka s Poľskom a Českou republikou. TASR správu prevzala z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na minulotýždňový list nemeckého ministerstva vnútra pre ministrov vnútra spolkových krajín Brandenbursko a Sasko.



Faeserová v liste píše, že dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach EÚ by mohlo nastať len z dôvodu ohrozenia verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti. O obnovení kontrol na hraniciach s ČR a Poľskom sa preto v súčasnosti neuvažuje. Takéto opatrenie by bolo až poslednou možnosťou.



Minister vnútra nemeckej spolkovej krajiny Brandenbursko Michael Stübgen a jeho saský rezortný partner Armin Schuster začiatkom mája Fraeserovú žiadali dočasné obnovenie kontrol na hraniciach s Poľskom a Českom s cieľom obmedziť nelegálnu migráciu.



Stübgen minulý týždeň vyjadril presvedčenie, že kontroly budú obnovené začiatkom júna.



Obaja ministri sú z opozičnej konzervatívnej CDU; Fraeserová je z koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SDP).



Počet osôb, ktoré na územie Nemecka nezákonne vstúpili z Poľska je podľa spolkového ministerstva vnútra od februára vyšší než z Rakúska. V prípade hraníc s Českom počet prípadov nezákonného prekročenia prudko poklesol od vlaňajšieho septembra, keď dosiahol svoj vrchol.