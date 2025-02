Faeserová po náraze auta do davu sľubuje deportácie Afgancov

Berlín 13. februára (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová vo štvrtok prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby sa uskutočnilo viac deportácií do Afganistanu. Vyhlásila tak po tom, čo v Mníchove vo štvrtok vrazilo auto do ľudí. Podozrivým z tohto skutku je 24-ročný žiadateľ o azyl z Afganistanu, ktorý bol polícii známy pre trestné činy súvisiace s drogami a krádežami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Musíme pokračovať v deportáciách... dokonca aj do Afganistanu, veľmi náročnej krajiny," uviedla Faeserová v Mníchove. "Budeme sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme to dosiahli," dodala ministerka.



K incidentu došlo o približne 10.30 h SEČ neďaleko hlavnej železničnej stanice v Mníchove. Do davu účastníkov demonštrácie, ktorú zvolal odborový zväz Verdi, zozadu vrazilo vozidlo značky Mini Cooper. Zranených je podľa polície 30 osôb, píše DPA.



Polícia potvrdila, že pri snahe zadržať vodiča jedenkrát vystrelila smerom na jeho vozidlo. Výstrely predtým hlásili aj svedkovia. Zadržaného muža identifikovali ako 24-ročného Afganca, ktorý v Nemecku požiadal o azyl. Pozornosť polície predtým vzbudil pre krádeže v obchodoch a porušenie zákona o omamných látkach.



Nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, že páchatelia musia byť prísnejšie potrestaní. Podľa stanice Deutsche Welle zdôraznil, že prijal opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo deportovaných viac ľudí, napríklad prostredníctvom deportačných letov do Afganistanu.



"Opakujem: občania iných krajín, ktorí sa dopúšťajú takýchto činov, musia počítať s tým, že budú deportovaní," uviedol kancelár.



Afganské vládne hnutie Taliban po útoku oznámilo, že je ochotné spolupracovať s Nemeckom pri deportácii afganských žiadateľov o azyl - výmenou za obnovenie konzulátu v Nemecku. Hnutie však podľa hovorcu talibanského ministerstva zahraničných vecí nie je pripravené povoliť deportácie cez tretie krajiny, ako je Pakistan, čo by podľa Talibanu porušilo existujúce medzinárodné dohovory, informuje Deutsche Welle.



Stanica BBC informuje, že Nemecko od návratu Talibanu k moci v auguste 2021 prijalo viac ako 30.000 Afgancov, z ktorých mnohí žijú práve v Mníchove.