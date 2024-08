Faeserová vyzvala na prísnejšie kroky pri deportáciách

Berlín 27. augusta (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová vyzvala vlády jednotlivých spolkových krajín, aby prijali prísnejšie opatrenia na zabezpečenie deportácie ľudí, ktorí sú v krajine nelegálne. Vyjadrila sa tak v utorok v rámci reakcie na piatkový útok nožom v meste Solingen, informuje agentúra DPA.



"Vytvorili sme už komplexné nové právne základy pre ďalšie repatriácie, aby sa osoby povinné opustiť krajinu nemohli deportácii vyhnúť," povedala v utorkovom rozhovore pre mediálnu skupinu Funke. "Kľúčom k úspechu je predovšetkým to, aby sa nové právomoci a nariadenia uplatňovali aj na miestnej úrovni, a to v jednotlivých spolkových krajinách," dodala s tým, že jednotlivé spolkové krajiny majú v tomto zmysle plnú podporu vlády.



Útok na námestí Fronhof v Solingene sa odohral v piatok večer počas 650. výročia založenia mesta v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Muž tam nožom zabil dvoch mužov a jednu ženu a ďalších osem osôb zranil.



Domnelý útočník, 26-ročný Sýrčan, sa polícii vzdal a k činu sa priznal. Po tom, ako mu zamietli žiadosť o azyl, mal byť tento muž vlani deportovaný do Bulharska, cez ktorého územie vstúpil do EÚ. Istý čas bol však nezvestný a preto ho nedeportovali, v dôsledku čoho teraz nemecká vláda dostáva kritiku za nedostatočné opatrenia týkajúce sa práve migrácie a deportácií.



Začiatkom roka schválila dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) prísnejšie zákony zamerané na uľahčenie deportácie neúspešných žiadateľov o azyl. V súlade s nimi sa napríklad predĺžil čas maximálne povolenej väzby pred deportáciou, a to z 10 na 28 dní.



Podľa Faeserovej nové zákony výrazne urýchlili deportácie nebezpečných osôb, a to najmä z islamistických skupín. Úradom totiž poskytli väčší počet nástrojov, akými sa dá zabrániť, aby sa dá zabrániť, aby sa vyhli deportácii.



Ministerka vnútra uvádza, že počet deportácií sa v porovnaní s predošlým rokom z dôvodu týchto zmien zvýšil približne o 20 percent. Podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra bolo od januára do júla z krajiny deportovaných 11.102 osôb, čo je nárast oproti 9185 deportovaným vlani za rovnaké obdobie.