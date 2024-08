Faeserová:Kontroly v Nemecku zostanú v platnosti, kým to bude potrebné

Berlín 13. augusta (TASR) - Hraničné kontroly Nemecka by sa v prípade potreby mohli predĺžiť aj po 15. decembri. Ukázalo sa totiž, že sú efektívne v boji s prevádzačstvom a nelegálnou migráciou, uviedla v utorok nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Hraničné kontroly tu budú tak dlho, ako to bude potrebné," povedala Faeserová v meste Görlitz na poľských hraniciach. Kontroly podľa nej budú zrejme trvať, dokým nezačne platiť európsky azylový systém.



Európska únia sa v decembri dohodla na nových postupoch pri ilegálnych príchodoch žiadateľov o azyl a migrantoch. Dohoda prišla po dlhoročných sporoch, no plnú účinnosť by mohla nadobudnúť do konca roka 2025.



Nemecko oznámilo prísnejšie kontroly na pozemných hraniciach s Poľskom, Českou republikou a Švajčiarskom v reakcii na prudký nárast počtu žiadostí o azyl v minulom roku. "Dosiahli sme veľký úspech pri znižovaní nezákonnej migrácie, boj proti prevádzačom je veľmi úspešný," vyhlásila ministerka.



Berlín je povinný oznámiť Európskej komisii predĺženie platnosti kontrol.