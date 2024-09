Ž. Faktor: “Grilovanie” v EP môže odstaviť nominantov na komisárov

Brusel 9. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) po tom, ako mu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predloží zoznam členov novej exekutívy EÚ aj s pridelenou pracovnou agendou, začne s prípravami na vypočúvanie eurokomisárov. Toto "grilovanie" však môže pre niektorých nominantov znamenať koniec pôsobenia v Bruseli, uviedol vedúci bruselskej kancelárie Inštitútu pre európsku politiku Europeum Žiga Faktor.



Faktor v rozhovore pre slovenské médiá v Bruseli povedal, že možno očakávať aj niektoré odmietnutia a požiadavky EP vymeniť nominantov členských krajín.



"Keď sa pozrieme na nominácie zo strany členských štátov, tak sa ponúka niekoľko mien, ktoré nemajú minimálne politickú skúsenosť. Nechcem povedať, že nie sú kompetentní, čo sa týka ich odbornosti a znalosti o EÚ, ale tá politická dimenzia je veľmi dôležitá. A pri výkone funkcie európskych komisárov kľúčovú úlohu zohráva práve to, aké majú skúsenosti a konexie," opísal situáciu.



Za najpravdepodobnejších kandidátov na odmietnutie europoslancami považuje maltského kandidáta Glenna Micallefa, ktorý je vedúcim kabinetu premiéra Roberta Abelu, lebo nemá žiadnu politickú skúsenosť. Spomenul aj slovinského nominanta Tomaža Vesela, ktorý je na tom podobne. Slovinská vláda sa však medzitým rozhodla pre bývalú diplomatku Martu Kosovú, ktorá má bohatšie skúsenosti.



Maďarský eurokomisár Oliver Várhelyi, ktorý posledných päť rokov mal na starosti rozširovanie a politiku susedstva, podľa Faktora zase nemá v Bruseli dobrú povesť.



Otázne je tiež, ako europoslanci, najmä tí z liberálnej frakcie Obnovme Európu, budú vnímať talianskeho nominanta Raffaela Fitta, ktorý by mal byť výkonným podpredsedom EK. Fitto bol kedysi členom Európskej ľudovej strany, teraz je súčasťou kabinetu Giorgie Meloniovej, šéfky strany Bratia Talianska, označovanej ako postfašistickej.



Faktor pripomenul, že Fitto bol ministrom za vlády Silvia Berlusconiho, bol predsedom regiónu Apúlia, poslancom Európskeho parlamentu a má dlhú politickú kariéru.



"Nemyslím si, že je tak kontroverznou osobou. Musíme sa dívať aj na dôležitosť Talianska v rámci EÚ. Ide tak trochu o ústupok von der Leyenovej voči Meloniovej po júnovom summite EÚ, kde Meloniová nebola zahrnutá do kľúčových rokovaní," vysvetlil Faktor. To viedlo k tomu, že Meloniová nechcela podporiť von der Leyenovú počas hlasovania o dôvere v europarlamente.



"Myslím si, že pridelenie takého významného portfólia Taliansku znamená akési uzmierenie sa medzi eurokomisiou a Talianskom," povedal. Spresnil tiež, že Európski konzervatívci a reformisti (ECR), kam v europarlamente patrí aj Meloniovej strana, nie sú vnímaní ako tá najhoršia ultrapravicová strana. Sú tam podľa neho dve ďalšie frakcie s extrémistickejšími postojmi. Navyše netreba zabúdať, že ECR má v EP 78 kresiel.



Problémom podľa Faktora môže byť to, že krajiny s odmietnutým nominantom môžu proces formovania eurokomisie spomaliť. Zmluvy o EÚ nestanovujú termín, ako rýchlo by mala členská krajina ponúknuť náhradníka. Šéfka EK môže navrhnúť nový termín pre vymenovanie nového kandidáta, ale pre členský štát to nie je právne záväzné.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)