Faktor: Nové zloženie inštitúcií EÚ sľubuje lepšiu dynamiku vzťahov

Brusel 6. decembra (TASR) - Súčasné personálne obsadenie najvyšších pozícií v inštitúciách EÚ po júnových eurovoľbách sľubuje novú dynamiku vzťahov na "najvyšších poschodiach" riadenia európskej politiky. Uviedol to vedúci bruselskej kancelárie Inštitútu pre európsku politiku Europeum Žiga Faktor, informuje spravodajca TASR.



Staronovú predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú viacero členov jej predošlého kolégia komisárov kritizovali za direktívne riadenie, a že s nimi dostatočne nekomunikovala. Rovnako si európske médiá všimli napäté vzťahy medzi ňou a doterajším predsedom Európskej rady Charlesom Michelom z Belgicka, čo vyústilo aj do situácií, že na niektoré významné politické či spoločenské udalosti chodili separátne. Michela od 1. decembra na tomto poste vymenil portugalský expremiér z tábora socialistov António Costa.



Faktor upozornil, že existuje určitá rivalita medzi eurokomisiou, ktorá navrhuje celoeurópske zákony a členskými štátmi EÚ. Vníma to nejaké "vymedzovanie si priestoru" na fungovanie v rámci toho, čo dovoľujú zmluvy o fungovaní EÚ.



"Von der Leyenová sa pokúsi, aby bola naďalej silným partnerom na európskej pôde, aby bola silnou predsedníčkou Európskej komisie. Verím, že bude pokračovať v tom štýle, ktorý mala doteraz," uviedol Faktor.



Pripomenul, že boli situácie, keď sa niektorí eurokomisári sťažovali, že legislatívne návrhy z jej kancelárie dostávali dosť neskoro na spracovanie, alebo že zlyhávala komunikácia s jej kabinetom. Podľa neho to môže viesť k tomu, že vo vnútri eurokomisie dôjde k niektorým procedurálnym zmenám a predsedníčka bude mať snahu lepšie počúvať členov kolégia, ktorých nakoniec sama odobrila.



Určite však možno očakávať zlepšenie vzťahov medzi euroinštitúciami, najmä na úrovni Európska komisia - Európska rada.



"To zloženie na najvyšších pozíciách EÚ je koherentnejšie (lepšie prepojené pozn. TASR), než bolo v minulosti. Tie spory medzi Charlesom Michelom a von der Leyenovou boli na dennom poriadku, bolo tam napätie medzi kabinetmi oboch predstaviteľov, to vytváralo kopu zmätkov a dochádzalo aj ku schválnostiam pri príprave rokovaní. Toho myslím si, že už nebudeme svedkami a spolupráca na úrovni Európskej komisie, Európskej rady, Európskeho parlamentu a najvyššej predstaviteľky pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku bude o dosť lepšia," opísal situáciu.



Faktor dodal, že zloženie novej EK reflektuje aj dianie v Európe z posledných rokov, prekonanie pandémie, vojnu na Ukrajine a to určuje aj dôležitosť toho, ako má 27 predstaviteľov komisie vychádzať spolu s lídrami ostatných inštitúcií ako je europarlament a Európska rada.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)