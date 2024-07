Falošné video s Harrisovou vyvoláva obavy z použitia AI v politike

New York 29. júla (TASR) - Zmanipulované video, ktoré obsahuje hlas podobný hlasu americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej, podľa expertov vyvoláva znepokojenie v spojitosti so schopnosťami umelej inteligencie (AI). Harrisovej vyjadrenia z videa nie sú pravdivé, informuje TASR podľa agentúry AP a denníka The Guardian.



Video si získalo pozornosť po tom, ako ho miliardár a podnikateľ Elon Musk zdieľal na svojej platforme X bez toho, aby uviedol, že ide o paródiu. Napodobňuje skutočný predvolebný reklamný spot, ktorý Harrisová zverejnila minulý týždeň. Pôvodný hlas viceprezidentky je však nahradený dôveryhodnou napodobeninou.



"Ja, Kamala Harrisová, som vaša demokratická kandidátka na prezidentku, pretože Joe Biden v debate konečne odhalil svoju senilitu," hovorí hlas vo videu. Harrisová tvrdí, že bola vybraná z dôvodu rozmanitosti, pretože je žena a osoba inej farby pleti. Hovorí tiež, že sama nevie nič o riadení krajiny. Video využíva oficiálny slogan a objavujú sa v ňom aj autentické klipy z minulosti, čo zvyšuje jeho uveriteľnosť, píše AP.



Dvojica expertov na oblasť AI falošné video posúdila a potvrdili, že väčšina z neho bola vytvorená použitím technológií umelej inteligencie. Jeden z nich, Hany Farid z University of California v Berkeley, povedal, že video ukazuje silu generatívnej AI a tzv. deepfakes. "Hlas vytvorený umelou inteligenciou je veľmi dobrý," uviedol v e-maile. "Hoci väčšina ľudí neuverí, že je to hlas viceprezidentky Harrisovej, video je oveľa silnejšie, keď tie slová znejú jej hlasom," dodal.



Rob Weissman z neziskovej organizácie Public Citizen však uviedol, že video by mohlo mnohých ľudí zmiasť. "Som si istý, že väčšina ľudí, ktorí to vidia, sa nedomnievanú, že ide o vtip. Kvalita nie je vynikajúca, je však dosť dobrá," povedal a zároveň dodal, že väčšina ľudí by videu mohla uveriť, pretože zapadá do oblasti tém spojených s Harrisovou.



Pôvodný autor videa, používateľ známy pod označením Mr Reagan, na platformách YouTube a X uviedol, že zmanipulované video je paródia. Muskov príspevok nazbieral viac než 132 miliónov vzhliadnutí, v popise však obsahuje len slová "toto je úžasné" a emotikon smajlíka.



Musk začiatkom mesiaca podporil republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa, pripomína AP. Tento miliardár a ani Mr Reagan v nedeľu na žiadosti o vyjadrenie nereagovali.



Americký Kongres sa zaoberá legislatívou v oblasti AI a kroky, ktoré môžu federálne úrady v USA podniknúť, sú obmedzené, píše AP. Regulácia v tejto oblasti preto väčšinou spočíva na jednotlivých štátoch USA. Viac než jedna tretina z nich už vytvorila vlastné pravidlá.



Viaceré spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií vrátane X vytvorili pravidlá pre materiály zverejňované na svojich platformách.