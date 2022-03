Falošné video so Zelenským kolovalo internetom, podvrh ľahko odhalili

Kyjev 17. marca (TASR) - Na sociálnych sieťach kolovalo v stredu falošné video zachytávajúce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pri tom, ako Ukrajincom hovorí, že vo vojne zlyhali a nabáda ich, aby zložili zbrane a vzdali sa. Informovali o tom spravodajské stanice BBC a Sky News s tým, že nepravosť predmetného záznamu bolo pomerne ľahké overiť.



BBC upozorňuje na to, že hoci sa Zelenského pery v predmetnom videozázname pohybujú synchronizovane so zvukom, hlava sa mu nehodí k telu a ani hlas na nahrávke neznie ako jeho.



Sky News zase opisuje, že hlava je v záznamne neprimerane veľká voči telu Zelenského, ku ktorému je zároveň pripojená v nesprávnom uhle a je aj inak nesvietená. Sky News tiež uvádza, že ide o jasné "deepfake" viedo. Takýmto výrazom sa označuje technológia založená na manipulácii so zvukom či obrazom, pri ktorej sa obvykle tvár nejakej osoby nahradí inou.



Záber z predmetného videozáznamu sa najskôr nakrátko objavil vo vysielaní ukrajinskej televíznej stanice 24 Kanal súčasne so správou, že prezident Zelenskyj vyzýva Ukrajincov vzdorujúcich ruskej agresii, aby zložili zbrane. Televízna stanica následne vydala vyhlásenie, že jej vysielanie aj webstránka sa stali terčom kybernetického útoku. Falošné video neskôr kolovalo na internete.



Samotný Zelenskyj označil incident za "detinskú provokáciu" a ukrajinské úrady uviedli, že za ňou stáli ruskí hackeri, informovala v stredu stanica CNN. Zelenskyj tiež uviedol, že jedine ruským vojakom môže odporučiť, "aby zložili zbrane a išli domov". "My už doma sme, bránime našu zem, naše deti, naše rodiny. Takže zbrane odložíme až vtedy, keď zvíťazíme," dodal.



Spoločnosť Meta Platforms, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram, v stredu informovala, že videozáznam v priebehu dňa zachytila, pričom zo svojich platforiem ho rýchlo odstránila a upozornila naň aj iné sociálne médiá.