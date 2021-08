Falošné weby na Malte sa snažia vniesť zmätok do Galiziovej prípadu

Valletta 31. augusta (TASR) - Proti novinárom a spravodajským portálom na Malte sa spustila dezinformačná kampaň aj v podobe nepravdivých a zosmiešňujúcich webových stránok či falošných článkov a e-mailov, ktoré sa snažia vyvolať medzi čitateľmi zmätok v prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. V utorok to napísala tlačová agentúra DPA.



Maltská polícia túto kampaň vyšetruje a premiér Robert Abela zveril prípad útvaru štátnej polície pre kyberzločiny.



Na internete sa za posledný týždeň objavili rôzne webové stránky, ktoré v rámci dezinformačnej kampane napodobňujú maltské spravodajské portály a blogy.



Falošné webové stránky používajú adresy, ktoré sa veľmi podobajú na adresy originálnych webov a obsahujú články prinášajúce čudné až bizarné tvrdenia o prípade vraždy novinárky Caruanovej Galiziovej alebo o jednotlivcoch súvisiacich s týmto prípadom.



Mnohé z falošných webov boli zaregistrované s použitím rovnakej služby na registrovanie domén.



Šíria sa aj falošné e-maily, ktoré vyvolávajú zdanie, že boli zaslané všeobecne alebo mediálne známymi osobami, napríklad maltským premiérom.



Caruanovú Galiziovú zabila v roku 2017 bomba nastražená v jej aute. K vražde sa priznal jeden muž, ďalší dvaja obvinenie z vraždy odmietajú. Ďalší muž, milionár a magnát Yorgen Fenech, bol obvinený z financovania vraždy.



Rodina Caruanovej Galiziovej dáva dezinformačnú kampaň do súvislosti s pokusom zdiskreditovať ľudí, ktorí bojujú za spravodlivosť v tomto prípade.



"Kampaň je taká mohutná, že každý vie, kto za ňou stojí, a preto sa jej darí šíriť strach," napísal na Twitteri syn novinárky Andrew Caruana Galizia.



Fenech prostredníctvom svojich právnikov rázne odmietol, že by mal niečo spoločné s týmito falošnými webovými stránkami alebo e-mailami.