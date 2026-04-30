< sekcia Zahraničie
Falšované bankovky rozosielal po celej Európe: Muža zadržali
Pri razii v dome podozrivého policajti objavili plne vybavené laboratórium s tlačiarenským zariadením.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 30. apríla (TASR) - Španielska polícia zadržala muža obvineného z výroby falošných eurobankoviek a ich rozosielania po celej Európe, uviedli v stredu bezpečnostné zložky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Muža zadržali v meste Malaga na juhu krajiny po vyšetrovaní, ktoré začalo ešte v októbri po tom, ako rakúske úrady upozornili španielsku políciu na zvýšené nákupy falošných bankoviek na dark webe, ktoré boli zaplatené kryptomenou.
Vyšetrovatelia neskôr vystopovali vyše 500 balíkov obsahujúcich falošné bankovky, ktoré boli odoslané z poštových úradov v Malage do viacerých európskych krajín s použitím falošných identít odosielateľov, uvádza sa vo vyhlásení polície.
Pri razii v dome podozrivého policajti objavili plne vybavené laboratórium s tlačiarenským zariadením, holografickým materiálom a nástrojmi používanými na výrobu falzifikátov 20-, 50- a 100-eurových bankoviek.
Príslušníci polície zároveň počas operácie, ktorá prebehla v spolupráci s európskym policajným úradom Europol, zaistili približne 28.350 eur vo falzifikátoch.
Muža zadržali v meste Malaga na juhu krajiny po vyšetrovaní, ktoré začalo ešte v októbri po tom, ako rakúske úrady upozornili španielsku políciu na zvýšené nákupy falošných bankoviek na dark webe, ktoré boli zaplatené kryptomenou.
Vyšetrovatelia neskôr vystopovali vyše 500 balíkov obsahujúcich falošné bankovky, ktoré boli odoslané z poštových úradov v Malage do viacerých európskych krajín s použitím falošných identít odosielateľov, uvádza sa vo vyhlásení polície.
Pri razii v dome podozrivého policajti objavili plne vybavené laboratórium s tlačiarenským zariadením, holografickým materiálom a nástrojmi používanými na výrobu falzifikátov 20-, 50- a 100-eurových bankoviek.
Príslušníci polície zároveň počas operácie, ktorá prebehla v spolupráci s európskym policajným úradom Europol, zaistili približne 28.350 eur vo falzifikátoch.