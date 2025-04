Fanúšikovia Oasis prišli pri podvodoch o vyše dva milióny libier

Londýn 24. apríla (TASR) - Fanúšikovia britpopovej skupiny Oasis, ktorí po rokoch chceli zažiť jej vystúpenie, vrátane "zmierenia" bratov Gallagherovcov, prišli celkovo o viac ako dva milióny libier v dôsledku podvodov so vstupenkami v Spojenom kráľovstve, uviedla vo štvrtok banka Lloyds.



„Fanúšikovia skupiny Oasis sa stali terčom podvodov so vstupenkami na sociálnych sieťach, zatiaľ čo sa jej členovia pripravujú na letné turné po prvý raz od roku 2009,“ uvádza sa vo vyhlásení banky.



Chaotický boj o cenné vstupenky nasledoval po oznámení v auguste minulého roka, že bratia Noel a Liam Gallagherovci ukončili svoj neslávny 15-ročný spor a opäť sa stretávajú na celosvetovom turné.



Oasis s hitmi ako Wonderwall, Don't Look Back in Anger či Whatever odštartujú reunionové turné 4. júla vo waleskom Cardiffe a nasledujúci týždeň vystúpia v domovskom meste Manchester. Skupina zavíta aj do Buenos Aires, Chicaga, Londýna, Sydney, Tokia či Toronta.



Lloyds upozorňuje, že podvody sa často vyskytujú v dvoch vlnách. Prvá sa objaví, keď sa vstupenky uvoľnia do predaja, a druhá, keď sa blíži termín podujatia.



Na základe údajov o svojich vlastných zákazníkoch „banka odhaduje najmenej 5000 obetí, ktoré podvodníci pripravili v celom Spojenom kráľovstve od začiatku predaja vstupeniek o viac ako dva milióny libier“, čo predstavuje v priemere 436 libier na osobu.



Lloyds dodáva, že „viac ako 90 percent nahlásených prípadov sa začína falošnými reklamami, príspevkami alebo ponukami na platformách vlastnených spoločnosťou Meta, pričom prevažná väčšina z nich sa týka Facebooku“.



Úrad pre hospodársku súťaž a trhy začal vyšetrovať agentúru Ticketmaster. Stalo sa tak po tom, ako sa verejnosť rozhorčila nad neprimerane vysokou cenou vstupeniek na koncerty Oasis. Spoločnosť Ticketmaster predala na predmetné vystúpenia viac ako 900.000 vstupeniek.