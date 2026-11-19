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Fanúšikovia privítali nadšene vydanie dlho očakávanej hry GTA VI
Vydanie hry sprevádzali aj oslavy v miestnych baroch.
Autor TASR
New York 19. novembra (TASR) - Fanúšikovia videohier v americkom Miami vo štvrtok o polnoci nadšene privítali dlho očakávané vydanie najnovšieho pokračovania hernej série Grand Theft Auto (GTA). Na šiestu časť populárnej kriminálnej série čakali milióny hráčov viac ako desať rokov. Dej novinky sa odohráva vo fiktívnom meste Vice City, ktoré je inšpirované práve Miami. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Vydanie hry sprevádzali aj oslavy v miestnych baroch. Na jednom z podujatí mali návštevníci k dispozícii počítače, herné konzoly a tematické reklamné predmety. Niektorí fanúšikovia sa k hre dostali ešte pred oficiálnym vydaním v USA zmenou nastavenia regiónu konzoly na Nový Zéland, kde bola dostupná skôr.
Mnohí fanúšikovia si už kvôli hre naplánovali voľno. Na 19. novembra vzrástol na celom svete o 32 percent počet žiadostí o dovolenku, uviedla HR firma Remote.
Predchádzajúci titul GTA V vyšiel pred 13 rokmi, prekonal množstvo rekordov v predajnosti vrátane pozície jedného z najziskovejších zábavných produktov všetkých čias.
Dosah hry je podľa Jamesa McWhirtera zo spoločnosti Omdia taký veľký, že dočasne klesne záujem o iné zábavné služby, vrátane streamovacích platforiem.
Analytická spoločnosť Omdia odhaduje, že GTA VI by mohla do konca roka priniesť vývojárskemu štúdiu Rockstar Games a jeho materskej spoločnosti Take-Two Interactive tržby až 3,2 miliardy dolárov. Na základe údajov analytickej firmy Sensor Tower iba tržby z predpredaja dosiahli 1,65 miliardy dolárov. Podľa agentúry AFP a portálu Yahoo Finance v hernom priemysle ide o bezprecedentnú sumu.
Príbeh GTA VI sa odohráva v meste Vice City v štáte Leonida inšpirovanom americkým Miami a Floridou. Rockstar prezentuje Leonidu ako svoj doteraz najrozsiahlejší a najpodrobnejší otvorený svet, ktorý presahuje hranice Vice City a zahŕňa pláže, diaľnice, mokrade a menšie komunity inšpirované južnou Floridou. Hrať možno za dve hlavné postavy - Luciu Caminos a Jasona Duvala.
Spoločnosť Rockstar venovala vývoju najnovšieho diela série GTA viac ako osem rokov. Vývoj sprevádzalo viacero problémov, keď v roku 2022 boli na internete v predstihu zverejnené ukradnuté videá z hry. Štúdio dvakrát odložilo uvedenie GTA VI na trh.
Šieste pokračovanie GTA bude dostupné v každom časovom pásme vo štvrtok o polnoci, pričom ako prví si nový titul mohli zahrať hráči na Novom Zélande, v Austrálii a Ázii. Dostupné je iba na konzolách PlayStation 5 a Xbox Series X.
Prvé recenzie sú mimoriadne pozitívne. Portál Metacritic udelil GTA VI skóre 99/100. Ešte pred vydaním získala hra v utorok osem nominácií na Game Awards.
Vydanie hry sprevádzali aj oslavy v miestnych baroch. Na jednom z podujatí mali návštevníci k dispozícii počítače, herné konzoly a tematické reklamné predmety. Niektorí fanúšikovia sa k hre dostali ešte pred oficiálnym vydaním v USA zmenou nastavenia regiónu konzoly na Nový Zéland, kde bola dostupná skôr.
Mnohí fanúšikovia si už kvôli hre naplánovali voľno. Na 19. novembra vzrástol na celom svete o 32 percent počet žiadostí o dovolenku, uviedla HR firma Remote.
Predchádzajúci titul GTA V vyšiel pred 13 rokmi, prekonal množstvo rekordov v predajnosti vrátane pozície jedného z najziskovejších zábavných produktov všetkých čias.
Dosah hry je podľa Jamesa McWhirtera zo spoločnosti Omdia taký veľký, že dočasne klesne záujem o iné zábavné služby, vrátane streamovacích platforiem.
Analytická spoločnosť Omdia odhaduje, že GTA VI by mohla do konca roka priniesť vývojárskemu štúdiu Rockstar Games a jeho materskej spoločnosti Take-Two Interactive tržby až 3,2 miliardy dolárov. Na základe údajov analytickej firmy Sensor Tower iba tržby z predpredaja dosiahli 1,65 miliardy dolárov. Podľa agentúry AFP a portálu Yahoo Finance v hernom priemysle ide o bezprecedentnú sumu.
Príbeh GTA VI sa odohráva v meste Vice City v štáte Leonida inšpirovanom americkým Miami a Floridou. Rockstar prezentuje Leonidu ako svoj doteraz najrozsiahlejší a najpodrobnejší otvorený svet, ktorý presahuje hranice Vice City a zahŕňa pláže, diaľnice, mokrade a menšie komunity inšpirované južnou Floridou. Hrať možno za dve hlavné postavy - Luciu Caminos a Jasona Duvala.
Spoločnosť Rockstar venovala vývoju najnovšieho diela série GTA viac ako osem rokov. Vývoj sprevádzalo viacero problémov, keď v roku 2022 boli na internete v predstihu zverejnené ukradnuté videá z hry. Štúdio dvakrát odložilo uvedenie GTA VI na trh.
Šieste pokračovanie GTA bude dostupné v každom časovom pásme vo štvrtok o polnoci, pričom ako prví si nový titul mohli zahrať hráči na Novom Zélande, v Austrálii a Ázii. Dostupné je iba na konzolách PlayStation 5 a Xbox Series X.
Prvé recenzie sú mimoriadne pozitívne. Portál Metacritic udelil GTA VI skóre 99/100. Ešte pred vydaním získala hra v utorok osem nominácií na Game Awards.