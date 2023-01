Fanúšikovia sa naposledy rozlúčili s herečkou Ginou Lollobrigidou

Rím 19. januára (TASR) - Fanúšikovia sa vo štvrtok rozlúčili so zosnulou talianskou herečkou Ginou Lollobrigidou v kostole na Piazza del Popolo (Námestí ľudu) v Ríme. Zomrela v pondelok 16. januára vo veku 95 rokov. Informácie priniesol portál britského denníka The Guardian.



Rakvu sprevádzal do Kostola umelcov na Piazza del Popolo jej syn Milko Skofic, vnuk Dimitri a bývalý španielsky manžel Francisco Javier Rigau.



Keď rakvu privážali pred kostol, ozval sa dlhý potlesk. Zhromaždení fanúšikovia talianskej filmovej legendy vykrikovali "Zbohom, kráľovná Ríma" a obhajovali ju v trpkom spore s príbuznými.



"Milujem ju, lebo bola najlepšou herečkou na svete a nikto sa jej nevyrovná," povedal muž, ktorý v dave fanúšikov držal pútač s nápisom opisujúcim zosnulú ako "pýchu všetkých Talianov". "Ďalšia Gina Lollobrigida už nikdy nebude," dodal. Herečka patrila k najväčším hviezdam Zlatého veku Hollywoodu.



Maria Teresa Battagliaová, ktorá bola hviezdou vo filme zosnulého talianskeho režiséra Federica Felliniho, povedala: "Gina bola výnimočná a všetko dosiahla tvrdou prácou." Lollobrigid označovali za najkrajšiu ženu na svete a Battagliaová k tomu uviedla: "Ani raz som nevidela, že by nevyzerala krásne."



Lollobrigida má byť pochovaná v mestečku Subiaco v horách východne od Ríma, kde sa narodila do rodiny výrobcu nábytku. V 50. a 60. rokoch 20. storočia sa stala hviezdou mnohých filmov. Slávne sú jej úlohy vo filmoch Zvonár u Matky Božej, Fanfán Tulipán, Krásky noci, Rimanka, Chlieb, láska a fantázia či Chlieb, láska a žiarlivosť. Po filmovej kariére bola úspešná ako fotografka a sochárka, pokúšala sa presadiť aj v politike.



Lollobrigida viedla právny spor proti s synovi a vnukovi - Milkovi a Dimitrimu Skoficovcom, keď obvinili jej asistenta Andreu Piazzollu z krádeže jej bohatstva. Piazzolla (34) pracoval s Lollobrigidou posledné desaťročie a nasťahoval sa so svojou partnerkou aj do jej vily.



Najbližší príbuzní dosiahli, že sa Lollobrigida musela podrobiť psychiatrickému vyšetreniu. Na jej základe súd v októbri rozhodol, že v bežnom živote je schopná prijímať rozhodnutia, ale pri správe peňazí, spoločností a nehnuteľností už nie.



Súdnym konaním o zverenie majetku do bezpečných rúk sa Lollobrigida cítila ponížená. Mala podozrenie, že ide o sprisahanie jej syna a iných ľudí, aby sa dostali k dedičstvu. Piazzollu bránila a vyhlásila, že je pre ňu "ako syn". Spor s rodinou sa ešte zhoršil, keď ho zahrnula do závetu.



Noviny La Repubblica tento týždeň napísali, že jej patria nehnuteľnosti v Ríme a Monaku, ako aj šperky, umelecké diela a starožitný nábytok.