Fanúšikovia si v Paríži pripomenuli 50. výročie smrti Jima Morrisona

Na nedatovanej snímke členovia skupiny The Doors, zľava John Densmore, Robbie Krieger, Ray Manzarek a Jim Morrison pózujú pre portrét. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 28. septembra 1963 je policajná snímka a register trestov speváka legendárnej skupiny The Doors. Foto: TASR/AP

Paríž 4. júla (TASR) - Fanúšikovia z celého sveta si v sobotu na parížskom cintoríne Pere Lachaise pripomenuli 50. výročie úmrtia speváka americkej rockovej skupiny The Doors Jima Morrisona.Spomienkové podujatie bolo spojené s čítaním jeho poézie, informovala tlačová agentúra AFP.Morrison sa začiatkom roku 1971 presťahoval do Paríža, kde neskôr vo veku 27 rokov podľahol infarktu myokardu. Na predošlých výročiach jeho úmrtia sa zúčastňovali aj bývalí spoluhráči z The Doors, ale súčasné opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou to tentoraz neumožnili.V roku 2013 zomrel vo veku 74 rokov hráč na klávesové nástroje v skupine The Doors Ray Manzarek. Gitarista Robby Krieger má 75 rokov, bubeník John Densmore má 76 rokov.Morrison zomrel 3. júla 1971 vo veku 27 rokov na zlyhanie srdca v kúpeľni parížskeho hotela. Jeho hrob na tamojšom cintoríne sa odvtedy stal pútnickým miestom pre fanúšikov rockovej hudby, ktorí tam celoročne zanechávajú kvety a rôzne odkazy.Morrison bol počas svojho života zatracovaný a zároveň oslavovaný idol generácie, ktorá odmietala násilie a vojnu vo Vietname.James Douglas Morrison sa narodil 8. decembra 1943 na Floride do rodiny kontradmirála amerického námorníctva, čo znamenalo časté sťahovanie rodiny.Po maturite nastúpil v roku 1964 na filmovú akadémiu v Los Angeles, z ktorej však po roku odišiel. V lete 1965 sa stretol s Manzarekom a keď mu zaspieval pesničku Moonlight Drive, navrhol Manzarek založiť skupinu.Štvorica Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger a John Densmore vydala v januári 1967 debutovú platňu s rovnomenným názvom The Doors.Skupina po Morrisonovej smrti pokračovala pod vedením Manzareka v trojici, avšak bez úspechu, preto sa v decembri 1972 rozišli.Spolu s Jimom Morrisonom vydali šesť albumov - The Doors, Strange Days, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel a L.A. Woman. Po jeho smrti v trojici ďalšie dva Other Voices a Full Circle.Režisér Oliver Stone nakrútil o skupine v roku 1991 film The Doors. V septembri 2009 mal premiéru celovečerný dokument režiséra Toma DiCilla s názvom When You're Strange.