Fanúšikovia žiadajú pre koronavírus odklad premiéry novej bondovky

Londýn 3. marca (TASR) – Fanúšikovia Jamesa Bonda žiadajú, aby premiéra najnovšieho filmu o tomto špiónovi v britských kinách bola posunutá z dôvodu šírenia koronavírusu. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Film No time to die (Nie je čas zomrieť), v ktorom hlavnú úlohu stvárnil herec Daniel Craig, má byť do britských kín uvedený 2. apríla.



Webová stránka MI6-HQ.com, ktorá podľa Sky News patrí medzi najnavštevovanejšie neoficiálne webové stránky o Jamesov Bondovi, uviedla, že film by nemal byť do kín uvedený skôr ako v lete 2020.



Fanúšikovia v otvorenom liste podpísanom spoluzakladateľom webovej stránky Jamesom Pageom žiadajú produkčné spoločnosti MGM, Eon a Universal, aby uprednostnili verejné zdravie.



Film má mať svetovú premiéru v londýnskej Royal Albert Hall 31. marca.