< sekcia Zahraničie
FAO: Blokáda Hormuzského prielivu môže spôsobiť potravinovú krízu
Úplná celosvetová kríza by podľa FAO mohla nastať za šesť až 12 mesiacov.
Autor TASR
Rím 20. mája (TASR) – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v stredu upozornila, že blokáda Hormuzského prielivu by mohla v nadchádzajúcich mesiacoch vyvolať závažnú celosvetovú krízu v dôsledku zvýšenia cien potravín. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Hormuzským prielivom prechádzala pätina svetových dodávok ropy a významné množstvá ďalších komodít pred tým, ako USA a Izrael spustili útoky na Irán. Teherán v reakcii fakticky zablokoval strategickú vodnú cestu pre tankery a nákladnú lodnú dopravu.
Pred vojnou cez Hormuzský prieliv prechádzala aj tretina dodávok umelých hnojív a predstavitelia odberateľských krajín varovali, že poľnohospodári môžu počas letného vegetačného obdobia čeliť ich nedostatku.
FAO vyzvala na väčšiu pozornosť pre alternatívne pozemné a námorné trasy, napríklad cez Arabský polostrov k Červenému moru. Apelovala tiež na krajiny, aby neobmedzovali vývoz energetických surovín a hnojív a oslobodili potravinovú pomoc od obchodných obmedzení.
Organizácia sídliaca v Ríme vo vyhlásení zdôraznila, že blokáda Hormuzského prielivu „nie je dočasným narušením lodnej dopravy“, ale „začiatkom systémového šoku v agropotravinárstve“.
Úplná celosvetová kríza by podľa FAO mohla nastať za šesť až 12 mesiacov. „Šok sa prejavuje postupne: energetika, hnojivá, osivá, nižšie výnosy, rast cien komodít, potom inflácia cien potravín,“ doplnila FAO s tým, že jej globálny index cien potravín od začiatku konfliktu tri mesiace po sebe vzrástol.
Hormuzským prielivom prechádzala pätina svetových dodávok ropy a významné množstvá ďalších komodít pred tým, ako USA a Izrael spustili útoky na Irán. Teherán v reakcii fakticky zablokoval strategickú vodnú cestu pre tankery a nákladnú lodnú dopravu.
Pred vojnou cez Hormuzský prieliv prechádzala aj tretina dodávok umelých hnojív a predstavitelia odberateľských krajín varovali, že poľnohospodári môžu počas letného vegetačného obdobia čeliť ich nedostatku.
FAO vyzvala na väčšiu pozornosť pre alternatívne pozemné a námorné trasy, napríklad cez Arabský polostrov k Červenému moru. Apelovala tiež na krajiny, aby neobmedzovali vývoz energetických surovín a hnojív a oslobodili potravinovú pomoc od obchodných obmedzení.
Organizácia sídliaca v Ríme vo vyhlásení zdôraznila, že blokáda Hormuzského prielivu „nie je dočasným narušením lodnej dopravy“, ale „začiatkom systémového šoku v agropotravinárstve“.
Úplná celosvetová kríza by podľa FAO mohla nastať za šesť až 12 mesiacov. „Šok sa prejavuje postupne: energetika, hnojivá, osivá, nižšie výnosy, rast cien komodít, potom inflácia cien potravín,“ doplnila FAO s tým, že jej globálny index cien potravín od začiatku konfliktu tri mesiace po sebe vzrástol.