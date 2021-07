Severnej Kórei hrozí deficit 860.000 ton obilnín

Pchjongjang 7. júla (TASR) - Severnej Kórei hrozí tento rok nedostatok potravín. Deficit môže dosiahnuť približne 860.000 ton a v tejto krajine môže už od augusta nastať "mimoriadne nepriaznivé obdobie", varovala Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



V KĽDR by mali podľa správy FAO zverejnenej v pondelok vyprodukovať tento rok "takmer priemerné množstvo" 5,6 milióna ton obilia. To je o zhruba 1,1 milióna ton menej, než je množstvo potrebné pre celú populáciu, dodáva FAO. Oficiálne je tiež naplánovaný dovoz 205.000 ton obilnín, čo v sumári znamená, že v krajine bude chýbať asi 860.000 ton.



"Ak tento rozdiel nebude adekvátne pokrytý komerčným dovozom či potravinovou pomocou, môže sa stať, že domácnosti zažijú od augusta do októbra mimoriadne nepriaznivé obdobie," píše sa v správe.



Pchjongjang v januári v dôsledku koronavírusovej pandémie uzavrel svoje hranice, následkom čoho sa spomalilo obchodovanie s jeho hlavným partnerom - Čínou. Z KĽDR odišli tiež všetci zahraniční humanitárni pracovníci.



Vlani v lete niekoľko tajfúnov spôsobilo v KĽDR povodne, ktoré zničili tisíce domov a zaplavili poľnohospodársku pôdu. V júni severokórejský režim priznal, že v dôsledku možného nedostatku potravín bojuje s humanitárnou krízou a líder Kim Čong-un obyvateľov varoval, aby sa pripravili na "dosiaľ najhoršiu situáciu".



V 90. rokoch 20. storočia po rozpade Sovietskeho zväzu Severná Kórea trpela hladomorom, počas ktorého zahynuli státisíce ľudí.