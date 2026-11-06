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FAO: Svetové ceny potravín v októbri ustúpili z najvyššej úrovne
Ceny obilnín klesli o 4,5 %, keďže pšenica zlacnela pre oslabenie dopytu a vzhľadom na zlepšujúce sa vyhliadky produkcie, najmä v Argentíne.
Autor TASR
Rím 6. novembra (TASR) - Svetové ceny potravín sa v októbri znížili. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Index cien potravín FAO, ktorý sleduje zmeny cien koša potravinových komodít, klesol o 1,2 % na 133,9 bodu. V septembri však bol najvyššie od roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny obilnín klesli o 4,5 %, keďže pšenica zlacnela pre oslabenie dopytu a vzhľadom na zlepšujúce sa vyhliadky produkcie, najmä v Argentíne. Ceny mäsa sa znížili o 1,2 %. Zlacnelo bravčové, ovčie a hovädzie mäso a ceny hydiny zostali v podstate stabilné. Mliečne výrobky zlacneli o 1,1 % v dôsledku poklesu cien masla a syrov, ktorý prevážil nad rastom cien sušeného mlieka.
Ceny rastlinných olejov však mierne vzrástli, a to o 0,3 % na najvyššiu úroveň od júna 2022. Stúpli najmä ceny sójového a slnečnicového oleja, čo prevážilo nad zlacnením repkového oleja. Ceny palmového oleja sa nezmenili. Cukor zdražel o 6,6 % na najvyššiu úroveň od roku 2024. Dôvodom sú dažde, ktoré narušili zber cukrovej trstiny v Brazílii.
Ceny obilnín klesli o 4,5 %, keďže pšenica zlacnela pre oslabenie dopytu a vzhľadom na zlepšujúce sa vyhliadky produkcie, najmä v Argentíne. Ceny mäsa sa znížili o 1,2 %. Zlacnelo bravčové, ovčie a hovädzie mäso a ceny hydiny zostali v podstate stabilné. Mliečne výrobky zlacneli o 1,1 % v dôsledku poklesu cien masla a syrov, ktorý prevážil nad rastom cien sušeného mlieka.
Ceny rastlinných olejov však mierne vzrástli, a to o 0,3 % na najvyššiu úroveň od júna 2022. Stúpli najmä ceny sójového a slnečnicového oleja, čo prevážilo nad zlacnením repkového oleja. Ceny palmového oleja sa nezmenili. Cukor zdražel o 6,6 % na najvyššiu úroveň od roku 2024. Dôvodom sú dažde, ktoré narušili zber cukrovej trstiny v Brazílii.