FAO: Zemetrasenie v Turecku spôsobilo vážne škody v poľnohospodárstve

Rím 31. marca (TASR) - Ničivé zemetrasenie, ktoré vo februári zasiahlo juh Turecka a Sýriu a vyžiadalo si vyše 55.000 obetí na životoch, zničilo viac než 20 percent poľnohospodárskej produkcie Tureck. Uviedla to v piatok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), informuje agentúra AFP.



FAO uviedla, že podľa počiatočných odhadov spôsobili otrasy v Turecku "vážne škody v poľnohospodárstve vrátane úrody, dobytka, rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj čo sa týka infraštruktúry v zasiahnutých vidieckych oblastiach".



"Zemetrasenie vážne postihlo 11 provincií, hlavných poľnohospodárskych producentov, čo má dosah na 15,73 milióna ľudí a viac ako 20 percent poľnohospodárskej produkcie krajiny," poznamenala FAO.



Odhadla tiež, že zemetrasenie spôsobilo na tureckej infraštruktúre, dobytku a úrode škody v celkovej výške 1,3 miliardy dolárov a straty v poľnohospodárskom sektore vo výške 5,1 miliardy dolárov. V dôsledku zemetrasenia čelila krajina aj nedostatku maštalí, potravy a vakcín pre dobytok, ktorý otrasy prežil. Problém majú v Turecku aj s chýbajúcimi pracovníkmi, a to najmä vzhľadom na blížiacu sa letnú žatvu.



Viac ako tretina obyvateľov v najviac zasiahnutých oblastiach sa spolieha na poľnohospodárstvo ako zdroj svojej obživy.



Koordinátor FAO Viorel Gutu apeloval na nevyhnutnosť medzinárodnej podpory pre tureckých farmárov vrátane poskytovania hnojív a semien. "Je to naša jediná šanca, aby sme tento rok udržali úroveň produkcie plodín. Musíme tiež poskytnúť krmivo zvieratám, aby sme si udržali ich zdravie a produktivitu," povedal.