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Farage a Bardella podpísali memorandum o stopnutí migrácie v La Manche
Dohodu uzavreli na výročnom zjazde Reform UK v Birminghame.
Autor TASR
Birmingham 4. septembra (TASR) - Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage a francúzsky politik Jordan Bardella z krajne pravicového Národného združenia (RN) v piatok podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zastaviť prechody migrantov cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Dohodu uzavreli na výročnom zjazde Reform UK v Birminghame, informovala agentúra AFP.
Farage v príhovore uviedol, že dohoda má byť začiatkom nového obdobia úzkej spolupráce medzi oboma stranami a krajinami. Použil pritom výraz „entente cordiale“, ktorý označuje sériu dohôd z roku 1904, keď Francúzsko a Británia urovnali viaceré vzájomné spory a položili základy užšej spolupráce.
Bardella vo svojom prejave v angličtine vyzdvihol spoločnú „kultúru a civilizáciu“ oboch krajín a prisľúbil ukončenie neregulárnych prechodov migrantov cez Lamanšský prieliv.
Zároveň kritizoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý podľa neho „v posledných rokoch nedokázal našu krajinu ochrániť“. Avizoval, že v prípade úspechu RN v parlamentných voľbách nová vláda urobí všetko, čo bude v jej silách, aby Francúzsko už nebolo východiskovým bodom pre nelegálnu migráciu do Spojeného kráľovstva. Účastníci zjazdu Reform UK na jeho slová reagovali potleskom.
Farage a Bardella podpísali dohodu priamo na pódiu v sále, kde sa koná zjazd Reform UK.
Britská labouristická vláda tento týždeň uviedla, že počet člnov s migrantmi a žiadateľmi o azyl, ktoré toto leto preplávali cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Anglicka, bol najnižší od roku 2019. Úspech pripísala dohode s Parížom o posilnení kontroly migrácie.
Reform UK viac ako rok viedla v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky. V uplynulých týždňoch však jej podpora výrazne klesla v dôsledku viacerých škandálov vrátane obvinení z nezrovnalostí vo financovaní strany.
Farage v príhovore uviedol, že dohoda má byť začiatkom nového obdobia úzkej spolupráce medzi oboma stranami a krajinami. Použil pritom výraz „entente cordiale“, ktorý označuje sériu dohôd z roku 1904, keď Francúzsko a Británia urovnali viaceré vzájomné spory a položili základy užšej spolupráce.
Bardella vo svojom prejave v angličtine vyzdvihol spoločnú „kultúru a civilizáciu“ oboch krajín a prisľúbil ukončenie neregulárnych prechodov migrantov cez Lamanšský prieliv.
Zároveň kritizoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý podľa neho „v posledných rokoch nedokázal našu krajinu ochrániť“. Avizoval, že v prípade úspechu RN v parlamentných voľbách nová vláda urobí všetko, čo bude v jej silách, aby Francúzsko už nebolo východiskovým bodom pre nelegálnu migráciu do Spojeného kráľovstva. Účastníci zjazdu Reform UK na jeho slová reagovali potleskom.
Farage a Bardella podpísali dohodu priamo na pódiu v sále, kde sa koná zjazd Reform UK.
Britská labouristická vláda tento týždeň uviedla, že počet člnov s migrantmi a žiadateľmi o azyl, ktoré toto leto preplávali cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Anglicka, bol najnižší od roku 2019. Úspech pripísala dohode s Parížom o posilnení kontroly migrácie.
Reform UK viac ako rok viedla v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky. V uplynulých týždňoch však jej podpora výrazne klesla v dôsledku viacerých škandálov vrátane obvinení z nezrovnalostí vo financovaní strany.