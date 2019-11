Farage: Ak Johnson upustí od dohody s EÚ, Strana brexitu mu pomôže

Londýn 1. novembra (TASR) - Britský euroskeptický politik Nigel Farage sa v piatok pokúsil zvýšiť tlak na konzervatívneho premiéra Borisa Johnsona, keď vyhlásil, že jeho Strana brexitu postaví v decembrových voľbách kandidátov proti konzervatívcom po celej krajine, ak Johnson neupustí od svojej "rozvodovej" dohody s Európskou úniou. Informovala o tom agentúra AP.



Farageova strana, ktorú založil tento rok s cieľom presadzovať vystúpenie z EÚ bez dohody, má kreslá v Európskom parlamente, nie však v britskom zákonodarnom zbore. Odmieta Johnsonovu revidovanú dohodu o vystúpení a podporuje odchod z Únie bez dohody o budúcich vzťahoch, čo označuje za "čistý rozchod".



Pri spustení kampane Strany brexitu pred predčasnými voľbami vypísanými na 12. decembra Farage v piatok povedal, že Johnsonova dohoda "nie je brexit", pretože by znamenala, že sa krajina bude naďalej riadiť niektorými predpismi EÚ a viesť roky rokovania o budúcich vzťahoch.



"Boris nám hovorí, že to je skvelá nová dohoda. Nie je. Je to zlá stará dohoda a jednoducho to nie je brexit," vyhlásil Farage.



Vyjadril sa deň po tom, ako americký prezident Donald Trump "vtrhol" do práve spustenej britskej predvolebnej kampane a vyzval svojho priateľa Faragea na volebné spojenectvo s Johnsonovou Konzervatívnou stranou. Trump Farageovi v jeho rozhlasovom programe vo štvrtok povedal, že s Johnsonom by boli "nezastaviteľnou silou".



Trump tiež kritizoval Johnsonovu dohodu s EÚ s tvrdením, že "niektoré aspekty" v nej by znemožnili Británii uzavrieť obchodnú dohodu s USA.



Hovorca úradu britského premiéra v reakcii dohodu dosiahnutú s EÚ obhajoval s tým, že by umožnila Londýnu uzatvárať "naše vlastné obchodné dohody po celom svete, z ktorých by mala prínos každá časť Spojeného kráľovstva", informovala agentúra AFP.



Možnosť uzatvárať nové obchodné dohody s krajinami po celom svete považujú stúpenci brexitu za jednu z kľúčových výhod vystúpenia z EÚ. Väčšina ekonómov však tvrdí, že takéto obchodné dohody pravdepodobne Británii nevykompenzujú obmedzené obchodovanie s EÚ, ktoré v súčasnosti tvorí polovicu obchodu Spojeného kráľovstva, píše AP.



Farage, ktorý zohrával kľúčovú úlohu v kampani pred britským referendom o členstve v EÚ v roku 2016, uviedol, že ak Johnson zruší svoju dohodu s Úniou, Strana brexitu vstúpi do "paktu neútočenia" s konzervatívcami, teda v mnohých obvodoch proti nim nebude kandidovať.



Ak by Strana brexitu mala kandidátov len na malý počet kresiel v Dolnej snemovni parlamentu, pomohlo by to konzervatívcom, ktorí s Farageom súperia o hlasy voličov podporujúcich brexit.



"Myslím si, že jediným spôsobom, ako toto vyriešiť, je vytvoriť alianciu za vystúpenie po celej tejto krajine. Ak by sa to urobilo, Boris Johnson by získal veľmi veľkú väčšinu," tvrdí Farage. Varoval tiež, že ak premiér jeho ponuku odmietne, "budeme sa uchádzať o každé jedno kreslo v Anglicku, Škótsku a Walese".



Farage dodal, že Johnson sa musí rozhodnúť pred uzavretím nominácií na volebných kandidátov 14. novembra.



Johnson však už vylúčil volebný pakt s Farageom.



"Nemáme záujem o pakty so Stranou brexitu ani nikým iným. Ideme do toho, aby sme zvíťazili," vyhlásil v piatok minister pre bytovú výstavbu a miestnu samosprávu Robert Jenrick.



Johnson žiadal predčasné voľby, aby prelomil patovú situáciu ohľadom opakovane odloženého vystúpenia Británie z EÚ - v nádeji, že získa väčšinu v parlamente, čo umožní schváliť jeho dohodu o brexite bez potreby spoliehať sa na hlasy opozičných poslancov.



Premiér niekoľko mesiacov trval na tom, že k brexitu dôjde 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej. Napokon však s Úniou dospel v októbri k novej "rozvodovej" dohode, aj keď parlament zablokoval jeho snahu ratifikovať ju rýchlo v priebehu niekoľkých dní. Poslanci ho zároveň donútili požiadať o odklad brexitu do 31. januára 2020, čo Brusel tento týždeň schválil.



Johnson pripisuje opozícii zodpovednosť za to, že Spojené kráľovstvo nevystúpilo z EÚ tento štvrtok.



Jeho konzervatívci majú vo väčšine prieskumov jasný náskok, podľa analytikov sú však decembrové voľby nepredvídateľné, pretože otázka brexitu rozdeľuje aj tradičných stúpencov jednotlivých politických strán.