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Farage bude mať v doplňovacích voľbách v Clactone 33 protikandidátov
Na zozname kandidátov je aj britský herec a neskôr aktivista proti tzv. woke kultúre Laurence Fox, ako aj ďalší predstavitelia marginálnych strán a nezávislí kandidáti.
Autor TASR
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Londýn 18. júla (TASR) - Britský politik Nigel Farage bude v nadchádzajúcich predčasných doplňovacích voľbách vo východnom Anglicku čeliť až 33 protikandidátom vrátane dlhoročného recesistického kandidáta známeho pod menom Count Binface (vo voľnom preklade do slovenčiny: „Gróf Smetiaková Tvár“). Informovali o tom miestne úrady, na ktoré sa vo svojej správe odvoláva agentúra AFP.
Úrady okresu Tendring, ktoré organizujú voľby v meste Clacton – prímorskom meste a volebnom obvode, ktorý Farage zastupuje v parlamente od roku 2024 –, v piatok spresnili, že celkový počet 34 kandidátov v jednom obvode je v parlamentných voľbách rekordom.
Farage sa začiatkom júla vzdal poslaneckého mandátu s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reagoval takto na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým, ako vo všeobecných voľbách v roku 2024 získal poslanecký mandát za volebný obvod Clacton, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá.
Hlavné politické strany Faragea za jeho spomínané rozhodnutie kritizovali a uviedli, že líder Reform UK chce týmto krokom iba upútať na seba pozornosť voličov, a nepostavili preto v okrsku Clacton žiadneho protikandidáta.
Bojkot ostatných politických strán znamená, že Farageovým najvýraznejším súperom v doplňovacích voľbách 13. augusta bude Count Binface – fiktívny „medzigalaktický vesmírny bojovník“ a alter ego komika, ktorý nosí na hlave odpadkový kôš a jeho odev tvorí brnenie a sivý plášť.
Count Binface pritom nebude jediným recesistickým kandidátom. O post poslanca sa bude uchádzať aj Alan „Howling Laud“ Hope, líder Oficiálnej strany bláznivých príšer (Official Monster Raving Loony Party – OMRLP).
Táto dlhodobo pôsobiaca excentrická strana postavila aj ďalších dvoch kandidátov – podpredsedu strany Barona Von Thunderclapa (v preklade: Barón Hromový úder) a pokladníka menom Nick the Flying Brick (v preklade: Nick Lietajúca tehla), ktorý v rámci svojho programu presadzuje zrušenie gravitácie.
Na zozname kandidátov je aj britský herec a neskôr aktivista proti tzv. woke kultúre Laurence Fox, ako aj ďalší predstavitelia marginálnych strán a nezávislí kandidáti.
Farage v piatok na konzervatívnej politickej konferencii CPAC v Londýne povedal, že obyvatelia Clactonu sa môžu rozhodnúť, či podporia jeho kandidatúru alebo establišment.
„Riskol som to, pretože mám rád hazard,“ dodal. „Myslím si, že sa postavia na moju stranu. Dúfam a modlím sa, aby tak urobili. Nech rozhodnú ľudia. Nech sú mojím sudcom ľudia, nie westminsterská elita,“ vyhlásil Farage o svojej kandidatúre.
Úrady okresu Tendring, ktoré organizujú voľby v meste Clacton – prímorskom meste a volebnom obvode, ktorý Farage zastupuje v parlamente od roku 2024 –, v piatok spresnili, že celkový počet 34 kandidátov v jednom obvode je v parlamentných voľbách rekordom.
Farage sa začiatkom júla vzdal poslaneckého mandátu s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reagoval takto na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým, ako vo všeobecných voľbách v roku 2024 získal poslanecký mandát za volebný obvod Clacton, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá.
Hlavné politické strany Faragea za jeho spomínané rozhodnutie kritizovali a uviedli, že líder Reform UK chce týmto krokom iba upútať na seba pozornosť voličov, a nepostavili preto v okrsku Clacton žiadneho protikandidáta.
Bojkot ostatných politických strán znamená, že Farageovým najvýraznejším súperom v doplňovacích voľbách 13. augusta bude Count Binface – fiktívny „medzigalaktický vesmírny bojovník“ a alter ego komika, ktorý nosí na hlave odpadkový kôš a jeho odev tvorí brnenie a sivý plášť.
Count Binface pritom nebude jediným recesistickým kandidátom. O post poslanca sa bude uchádzať aj Alan „Howling Laud“ Hope, líder Oficiálnej strany bláznivých príšer (Official Monster Raving Loony Party – OMRLP).
Táto dlhodobo pôsobiaca excentrická strana postavila aj ďalších dvoch kandidátov – podpredsedu strany Barona Von Thunderclapa (v preklade: Barón Hromový úder) a pokladníka menom Nick the Flying Brick (v preklade: Nick Lietajúca tehla), ktorý v rámci svojho programu presadzuje zrušenie gravitácie.
Na zozname kandidátov je aj britský herec a neskôr aktivista proti tzv. woke kultúre Laurence Fox, ako aj ďalší predstavitelia marginálnych strán a nezávislí kandidáti.
Farage v piatok na konzervatívnej politickej konferencii CPAC v Londýne povedal, že obyvatelia Clactonu sa môžu rozhodnúť, či podporia jeho kandidatúru alebo establišment.
„Riskol som to, pretože mám rád hazard,“ dodal. „Myslím si, že sa postavia na moju stranu. Dúfam a modlím sa, aby tak urobili. Nech rozhodnú ľudia. Nech sú mojím sudcom ľudia, nie westminsterská elita,“ vyhlásil Farage o svojej kandidatúre.