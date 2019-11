Farage: Konzervatívci presviedčali kandidátov BP, aby nekandidovali

Londýn 15. novembra (TASR) - Líder euroskeptickej Strany brexitu (BP) Nigel Farage obvinil vo štvrtok konzervatívcov britského premiéra Borisa Johnsona z toho, že ponúkali kandidátom jeho strany lukratívne pracovné pozície, ak odstúpia z predvolebného boja. Konzervatívci, ktorí majú podobný program ako BP, chceli takýmto spôsobom podľa jeho slov maximalizovať svoju šancu na víťazstvo. Informovala o tom agentúra DPA.



"Obišli ma a oslovili ostatné vedúce osobnosti v Strane Brexitu s tým, že ôsmi z nich by mohli ísť do Snemovne lordov," povedal Farage s odkazom na nevolenú hornú komoru parlamentu, členov ktorej doživotne menuje vláda.



Líder BP ďalej uviedol, že neviní priamo premiéra Johnsona, ale jeho poradcu, ktorý "volal kandidátom BP a ponúkal im prácu, ak odstúpia". "Náš systém je skorumpovaný a nefunkčný," napísal Farage v tejto súvislosti na Twitteri.



Ešte v pondelok Farage oznámil, že jeho strana nepostaví do predčasných parlamentných volieb, ktoré sa budú v Británii konať 12. decembra, 600 kandidátov, ako bolo pôvodne v pláne, ale len menej ako polovicu.



"Strana brexitu nenasadí v 317 volebných obvodoch, v ktorých v predchádzajúcich parlamentných voľbách zvíťazila Konzervatívna strana, žiadneho zo svojich kandidátov," povedal Farage v meste Hartlepool v severovýchodnom Anglicku. Tento krok má podľa neho zabrániť deleniu probrexitových hlasov voličov.