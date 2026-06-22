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Farage po odstúpení Starmera požaduje predčasné voľby
Starmerov nástupca bude siedmym predsedom britskej vlády za uplynulých desať rokov.
Autor TASR
Londýn 22. júna (TASR) - Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage vyzval na predčasné parlamentné voľby po oznámení premiéra Keira Starmera o odchode z čela vlády a Labouristickej strany, informuje TASR.
„Reform UK požaduje voľby a sme pripravení priniesť radikálnu zmenu,“ deklaroval Farage, ktorého strana vedie v prieskumoch verejnej mienky. „Ak si labouristi myslia, že do Downing Street 10 môžu dosadiť ďalšieho profesionálneho politika, čaká ich prekvapenie,“ napísal. Narážal tým na starostu Manchestru Andyho Burnhama, ktorý by sa mohol stať novým lídrom labouristov.
Líder opozičných liberálnych demokratov Ed Davey v reakcii vyhlásil, že verejnosť už má dosť neustále sa meniacich premiérov. Starmerov nástupca bude siedmym predsedom britskej vlády za uplynulých desať rokov.
„Briti majú dosť toho, že sú neustále sklamaní nekonečným kolotočom premiérov, pričom sa v skutočnosti nič nemení,“ napísal na X, „Tentoraz to musí byť iné. Nemôže ísť len o zmenu toho, kto sedí v Downing Street 10, musí ísť o zmenu našej nefunkčnej politiky, aby sme mohli napraviť našu krajinu,“ vyhlásil Davey.
Starmerovi sa už na X poďakovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej odchádzajúci premiér prispel k bezpečnosti Európy a Ukrajiny. „Mnohým vodcom môže trvať roky, kým z nich vyrastie taký štátnik, akým ste sa stali za dva roky,“ uviedla.
„Reform UK požaduje voľby a sme pripravení priniesť radikálnu zmenu,“ deklaroval Farage, ktorého strana vedie v prieskumoch verejnej mienky. „Ak si labouristi myslia, že do Downing Street 10 môžu dosadiť ďalšieho profesionálneho politika, čaká ich prekvapenie,“ napísal. Narážal tým na starostu Manchestru Andyho Burnhama, ktorý by sa mohol stať novým lídrom labouristov.
Líder opozičných liberálnych demokratov Ed Davey v reakcii vyhlásil, že verejnosť už má dosť neustále sa meniacich premiérov. Starmerov nástupca bude siedmym predsedom britskej vlády za uplynulých desať rokov.
„Briti majú dosť toho, že sú neustále sklamaní nekonečným kolotočom premiérov, pričom sa v skutočnosti nič nemení,“ napísal na X, „Tentoraz to musí byť iné. Nemôže ísť len o zmenu toho, kto sedí v Downing Street 10, musí ísť o zmenu našej nefunkčnej politiky, aby sme mohli napraviť našu krajinu,“ vyhlásil Davey.
Starmerovi sa už na X poďakovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej odchádzajúci premiér prispel k bezpečnosti Európy a Ukrajiny. „Mnohým vodcom môže trvať roky, kým z nich vyrastie taký štátnik, akým ste sa stali za dva roky,“ uviedla.