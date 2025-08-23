< sekcia Zahraničie
Farage predstavil plán hromadného vyhostenia žiadateľov o azyl
V rozhovore povedal, že stiahne Britániu z Európskeho dohovoru o ľudských právach a podpíše dohody s Afganistanom, Eritreou a ďalšími krajinami, aby repatriovali svojich nelegálnych migrantov.
Autor TASR
Londýn 23. augusta (TASR) - Bývalý aktivista za brexit Nigel Farage v sobotu predstavil plány na „hromadné deportácie“ migrantov, ktorí prekročili Lamanšský prieliv na malých člnoch. Tie chce realizovať, ak jeho strana Reform UK bude zostavovať ďalšiu britskú vládu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.
V rozhovore pre denník The Times povedal, že stiahne Britániu z Európskeho dohovoru o ľudských právach a podpíše dohody s Afganistanom, Eritreou a ďalšími krajinami, aby repatriovali svojich nelegálnych migrantov. „Môžeme byť milí k ľuďom, môžeme byť milí k iným krajinám, alebo môžeme byť k iným krajinám veľmi tvrdí. Myslím si, že (americký prezident Donald) Trump to dokázal celkom jasne,“ povedal Farage.
Na otázku, či sa neobáva, že žiadatelia o azyl budú zabití alebo mučení, ak ich Británia pošle späť do krajín pôvodu s nedostatočným dodržiavaním ľudských práv, Farage odpovedal, že sa viac obáva hrozby, ktorú podľa neho žiadatelia o azyl predstavujú pre Britov. „Nemôžem byť zodpovedný za despotické režimy po celom svete. Ale môžem byť zodpovedný za bezpečnosť žien a dievčat na našich uliciach,“ povedal.
V Británii sa v uplynulých týždňoch pravidelne konajú malé protesty pred hotelmi, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl, čiastočne podnietené obavami o verejnú bezpečnosť po tom, ako boli niektorí migranti obvinení zo sexuálneho napadnutia.
Širšie prieskumy verejnej mienky ukazujú, že imigrácia a azyl sú najväčšou starosťou verejnosti - tesne pred ekonomikou, a strana Reform UK, ktorá v minuloročných parlamentných voľbách získala päť kresiel, podľa najnovších prieskumov vedie v preferenciách.
Vlani dorazilo do Británie z Francúzska cez Lamanšský prieliv na malých člnoch 37.000 ľudí, prevažne z Afganistanu, Sýrie, Iránu, Vietnamu a Eritrey. Celkový počet sa oproti roku 2023 zvýšil o štvrtinu a predstavoval deväť percent čistej migrácie. Podľa údajov Oxfordskej univerzity približne dve tretiny ľudí, ktorí prichádzajú na malých člnoch a žiadajú o azyl, sú úspešní a len tri percentá z nich úrady deportujú.
„Cieľom tejto právnej normy sú hromadné deportácie,“ povedal Farage, pričom dodal, že „masívna kríza“ spôsobená žiadateľmi o azyl podnecuje hnev verejnosti a vyvoláva núdzový stav.
The Times uviedli, že Farage chce vytvoriť zariadenia na zadržiavanie 24.000 migrantov na leteckých základniach v hodnote 2,5 miliardy libier a prevádzkovať päť deportačných letov denne, pričom celkový počet deportácií by dosiahol stovky tisíc. Ak by to nevyšlo, žiadatelia o azyl by mohli byť zadržiavaní na ostrove Ascension, britskom území v južnom Atlantiku, aby sa tak vyslal symbolický odkaz, povedal Farage.
