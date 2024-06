Faragea kritizujú za výrok o vojne na Ukrajine

Londýn 22. júna (TASR) - Na populistického britského politika Nigela Faragea sa strhla kritika za jeho vyjadrenie, že Západ vyprovokoval ruskú inváziu na Ukrajinu, všimla si agentúra AP.



Farage, jeden z iniciátorov odchodu Británie z Európskej únie, v piatkovom rozhovore pre stanicu BBC vyhlásil, že vojnu na Ukrajine vyprovokovalo východné rozšírenie EÚ a NATO v uplynulých desaťročiach. Uznal však, že za vojnu môže ruský prezident Vladimir Putin, ktorý podľa neho využil kroky Západu ako zámienku.



Britský premiér Rishi Sunak výrok o Ukrajine označil za "úplne nesprávny". Takéto "ústupky" sú podľa neho "nebezpečné pre bezpečnosť Británie" aj jej spojencov, a ešte viac povzbudzujú Putina. Ruského lídra zároveň obvinil z vypustenia nervovoparalytických látok do Británie.



Faragea kritizoval aj predseda opozičných labouristov Keir Starmer, ktorý jeho vyjadrenie označil za "hanebné". Dodal, že iba Putin nesie zodpovednosť za ruskú agresiu na Ukrajine. Labouristická strana vždy podporovala Kyjev a toto je jednotný postoj celého britského parlamentu, zdôraznil Starmer.



Bývalý britský minister obrany Ben Wallace zase označil Faragea za "krčmového povaľača, ktorý často hovorí "keby som ja riadil krajinu", a prezentuje veľmi zjednodušené odpovede na zložité problémy".



Mnoho konzervatívnych politikov sa však zdržalo prílišnej kritiky Faragea, dodáva AP. Podľa nej sa totiž obávajú, že nadmerné slovné útoky ešte viac odradia mnohých voličov Konzervatívnej strany, ktorí sympatizujú s jeho tvrdou rétorikou v otázkach, ako je imigrácia a brexit.



Farage podľa svojich slov pred možnou vojnou na Ukrajine varoval ešte v roku 2014 ako poslanec v Európskom parlamente. "Prečo som to povedal? Bolo mi jasné, že neustále rozširovanie NATO a EÚ smerom na východ dáva tomuto človeku (Putinovi) dôvod, aby Rusom povedal: Zase si idú po nás," uviedol britský politik v rozhovore pre BBC.



Na otázku, čo si myslí o invázii na Ukrajinu a či obdivuje Putina, Farage povedal, že osobne ho nemá rád, ale "obdivuje ho ako politického činiteľa", pretože má nad Ruskou federáciou "kontrolu".



Farage bude ako líder Reformnej strany kandidovať v júlových voľbách do britského parlamentu. Pri prechádzajúcich siedmich pokusoch stať sa poslancom neuspel.