Fargo má 30 rokov - nezávislá oscarovka s nečakanými ziskami
Los Angeles 9. marca (TASR) - Bratia Joel a Ethan Coenovci sú už tri desaťročia uznávané filmárske veličiny. Prinášajú na plátna nezávislé a umelecky prepracované diela formou, ktorá je atraktívna pre širšie divácke masy. Dnes už majú za sebou oslnivú kariéru so snímkami celkovo ocenenými 6 Oscarmi a 42 nomináciami na ne, i dvoma Zlatými palmami a ďalšími cenami z festivalu v Cannes.
Sláva ich "prepadla" pred 35 rokmi, keď na francúzskom gala dominovala čierna komédia Barton Fink, ale ohromujúci triumf dosiahli pred 30 rokmi s premiérou dnes už kultového filmu Fargo - pomalého kriminálneho thrilleru s prvkami cynického humoru. So 7-miliónovým rozpočtom a v nepriazni okolností natáčania to dotiahol na oscarové sošky. Jeho hlavní tvorcovia sa neskôr zaslúžili aj o voľnejšie pokračovanie v piatich sériách úspešného seriálu rovnakého názvu.
Charakteristika "coenovského" filmárstva by sa dala stručne vyjadriť ako optimálne skĺbenie kriminálnej zápletky a humoru. Aj ich najdramatickejšie snímky sršia nadhľadom a tie najvtipnejšie majú v sebe dramatické napätie. Atraktívny filmový hybrid funguje okrem jedinečnej réžie a hereckých gala predovšetkým na precízne vypracovaných scenároch.
Za pôvodný scenár Farga odovzdali bratom v zime 1997 Oscara a Joelova manželka Frances McDormandová dostala sošku za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe. V nominačnej hre a v konkurencii dominujúceho Anglického pacienta bolo aj ďalších päť kategórií na čele s filmom a réžiou. Joel si ako režisér odniesol cenu z Cannes a celý projekt "skóroval" aj na mnohých iných festivaloch v rôznych kategóriách.
Originálny dej filmu, vychádzajúci zo skutočných udalostí (z roku 1987), sa odohráva v krutej zime Minnesoty, ktorá pôsobí ako prázdna, smutná a pochmúrna krajina. Na pozadí obyčajného únosu sa séria nečakaných zápletiek mení na zabíjanie. Obchodník s autami má finančné problémy, ktoré sa rozhodne riešiť tak, že si najme dvojicu kriminálnikov, aby uniesli jeho ženu za účelom miliónového výkupného, ktoré majú požadovať od jeho zámožného svokra. Tento nápad sa stal začiatkom série zlých rozhodnutí, ktoré priniesli smrť mnohým ľuďom.
Dej sa odvíja v troch líniách, ktoré determinujú viaceré postavy. Okrem Frances McDormandovej, tehotnej policajnej šéfky mestečka Brainerd, excelovali aj William H. Macy ako zosnovateľ a Steve Buscemi ako realizátor únosu, ktorí sa stretli v dakotskom meste Fargo. Coenovci, ktorí spolu vytvorili režisérsko-scénaristicko-producentský minitím, sa sústredili na starostlivé vykreslenie jednotlivých charakterov a špecifickú atmosféru. Aj najviac udivujúce detaily majú svoj šarm, napríklad že postavy neustále jedia a často sledujú v televízii hokejové prenosy. Okrem toho sa veľká časť príbehov odohráva na ceste - bez toho, aby to bol klasický road movie.
Coenovci sa vrátili do rodných lokalít a v drsnej idylike rozohrali príjemne pomalú drámu s vtipnými, prehľadnými a zapamätateľnými dialógmi. Postavy konajú excentricky a v bujnom vizuále i precíznom rytme rozprávania cítiť nadhľad a suchú iróniu.
Film sa nakrúcal počas zimy roku 1995 najmä v oblasti Minneapolis - Saint Paul a v severovýchodnej časti Severnej Dakoty. Paradoxne však v tom roku napadlo v južnej a centrálnej Minnesote nezvyčajne málo snehu, filmári preto mnohé scény so zasneženou krajinou presunuli do severnej Minnesoty a do najsevernejšieho hraničného cípu susedného štátu - nie však do miest Fargo a Brainerd, kde sa skutočný a filmový príbeh odohrával.
Dva roky po premiére sa snímka dostala na 84. miesto rebríčka „100 rokov… 100 filmov“, ktorý zostavil Americký filmový inštitút pri príležitosti storočnice americkej kinematografie. Fargo bolo v zozname ako najnovší titul, odvtedy jeho renomé nekleslo a reputácia tvorcov stúpla. Navyše nadobudli komfort finančného zázemia, keďže dielo zarobilo 60 miliónov dolárov, teda o 10 miliónov viac ako ich päť prvých celovečerných filmov dokopy. Aj preto si mohli dovoliť prísť už o dva roky neskôr s výstrednou kriminálnou komédiou Big Lebowski, ktorá sa stala DVD-hitom a po Fargu ďalším poznávacím znakom coenovského tvorivého prístupu.
