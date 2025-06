Farhán: Rozhodnutie Izraela nevpustiť delegácie je odmietnutím mieru

Ammán 1. júna (TASR) - Podľa saudskoarabského ministra zahraničných vecí Fajsala bin Farhána je izraelské rozhodnutie nevpustiť delegácie viacerých arabských štátov na okupovaný Západný breh Jordánu „odmietnutím diplomatickej cesty k mieru.“ Vyhlásil to v nedeľu na tlačovej konferencii v Ammáne spolu so svojimi rezortnými kolegami z Jordánska, Bahrajnu a Egypta, informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.



Tento krok Izraela podľa Fajsala ilustruje a potvrdzuje jeho extrémistické postoje, ako aj to, že izraelská vláda odmieta akýkoľvek seriózny pokusu o diplomatickú cestu k mieru. „Je zrejmé, že chcú len násilie,“ vyhlásil.



Na nedeľnom stretnutí s lídrom Palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbásom sa mali zúčastniť šéfovia diplomacií Egypta, Jordánska, Kataru, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Turecka. Pokiaľ by k návšteve došlo, išlo by o prvú cestu saudskoarabského ministra zahraničných vecí na Západný breh od roku 1967.



Izrael kontroluje hranice a vzdušný priestor tohto palestínskeho územia a preto je pre vstup diplomatov na Západný breh Jordánu potrebný jeho súhlas.



AFP pripomína, že podľa viacerých zdrojov Saudská Arábia pred vojnou v Pásme Gazy zvažovala uznať Izrael. Korunný princ Muhammad bin Salmán však odvtedy opakovane vyhlásil, že Rijád neuzná Izrael bez nezávislého palestínskeho štátu.