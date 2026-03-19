Farhán: Saudská Arábia si vyhradzuje právo podniknúť vojenské kroky
V rozhovore s novinármi Farhán povedal, že Irán sa prostredníctvom týchto útokov snaží vyvíjať tlak na svojich susedov.
Autor TASR
Rijád 19. marca (TASR) - Rijád nevylučuje vojenskú reakciu na opakované raketové a dronové útoky zo strany Iránu, uviedol vo štvrtok saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Fajsal bin Farhán. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.
V rozhovore s novinármi Farhán povedal, že Irán sa prostredníctvom týchto útokov snaží vyvíjať tlak na svojich susedov. „Kráľovstvo sa tlaku nepodvolí, naopak, tento tlak bude mať opačný účinok... a samozrejme, ako sme jasne uviedli, vyhradzujeme si právo podniknúť vojenské kroky, ak to bude považované za potrebné,“ povedal.
Saudská Arábia v stredu informovala o ďalších iránskych útokoch - v čase minister, keď minister hostil svojich rezortných kolegov z arabských a islamských krajín na rokovaniach o dôsledkoch vojny na Blízkom východe.
Podľa novinárov agentúry AFP bolo v stredu v Rijáde počuť niekoľko silných výbuchov, pričom ministerstvo obrany uviedlo, že sa mu podarilo zneškodniť niekoľko balistických rakiet.
„Útok na Rijád v čase, keď sa stretáva viacero diplomatov... Myslím si, že to je najjasnejší signál toho, aký postoj má Irán k diplomacii. Neverí v dialóg so svojimi susedmi,“ povedal princ Farhán.
Minister zároveň odsúdil opakované „útoky na civilné ciele“ v celom Perzskom zálive a odmietol iránske ospravedlnenie, že útočí na americké záujmy v regióne.
Spoločné vyhlásenie zo stretnutia ministrov zahraničných vecí v Rijáde odsúdilo „úmyselné použitie balistických rakiet a dronov namierených na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru vrátane ropných zariadení, odsoľovacích zariadení, letísk, obytných zariadení a diplomatických misií“.
Ministri „potvrdili, že takéto útoky nemožno za žiadnych okolností ospravedlniť, a zopakovali právo štátov na sebaobranu“. Zároveň vyzvali Teherán, aby „okamžite zastavil svoje útoky“ a zmiernil napätie.
V rozhovore s novinármi Farhán povedal, že Irán sa prostredníctvom týchto útokov snaží vyvíjať tlak na svojich susedov. „Kráľovstvo sa tlaku nepodvolí, naopak, tento tlak bude mať opačný účinok... a samozrejme, ako sme jasne uviedli, vyhradzujeme si právo podniknúť vojenské kroky, ak to bude považované za potrebné,“ povedal.
Saudská Arábia v stredu informovala o ďalších iránskych útokoch - v čase minister, keď minister hostil svojich rezortných kolegov z arabských a islamských krajín na rokovaniach o dôsledkoch vojny na Blízkom východe.
Podľa novinárov agentúry AFP bolo v stredu v Rijáde počuť niekoľko silných výbuchov, pričom ministerstvo obrany uviedlo, že sa mu podarilo zneškodniť niekoľko balistických rakiet.
„Útok na Rijád v čase, keď sa stretáva viacero diplomatov... Myslím si, že to je najjasnejší signál toho, aký postoj má Irán k diplomacii. Neverí v dialóg so svojimi susedmi,“ povedal princ Farhán.
Minister zároveň odsúdil opakované „útoky na civilné ciele“ v celom Perzskom zálive a odmietol iránske ospravedlnenie, že útočí na americké záujmy v regióne.
Spoločné vyhlásenie zo stretnutia ministrov zahraničných vecí v Rijáde odsúdilo „úmyselné použitie balistických rakiet a dronov namierených na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru vrátane ropných zariadení, odsoľovacích zariadení, letísk, obytných zariadení a diplomatických misií“.
Ministri „potvrdili, že takéto útoky nemožno za žiadnych okolností ospravedlniť, a zopakovali právo štátov na sebaobranu“. Zároveň vyzvali Teherán, aby „okamžite zastavil svoje útoky“ a zmiernil napätie.