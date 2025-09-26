< sekcia Zahraničie
Farhán: Trump je odhodlaný ukončiť vojnu medzi Izraelom a Hamasom
Trump vo štvrtok, po tom, čo bol nahratý rozhovor s Farhánom, vyhlásil, že Izraelu nedovolí anektovať Západný breh Jordánu.
Autor TASR
Rijád 26. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump je odhodlaný ukončiť vojnu v Pásme Gazy, povedal v rozhovore pre stanicu Sky News zverejnenom v piatok minister zahraničných vecí Saudskej Arábie princ Fajsal bin Farhán, informuje TASR.
Trump sa tento týždeň stretol s lídrami arabských a islamských štátov, pričom podľa saudskoarabského ministra prebehlo toto stretnutie „veľmi dobre“. Podľa vlastných slov verí, že čoskoro môže dôjsť k mierovej dohode o ukončení vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
„Vojna trvá už príliš dlho, zahynulo príliš veľa ľudí. Veľa ľudí trpí a v Gaze panuje hladomor,“ povedal Farhán. „Zo stretnutia s prezidentom Trumpom mám pocit, že je veľmi, veľmi odhodlaný nájsť cestu, ako ukončiť vojnu, priviesť späť rukojemníkov a umožniť, aby sa k ľuďom v Gaze dostala pomoc,“ pokračoval minister.
Šéf saudskoarabskej diplomacie dodal, že verí, že spomínaným stretnutím začali dialóg, ktorý ich povedie smerom k dosiahnutiu prímeria.
Britská stanica konštatuje, že saudskoarabský minister sa tak vyjadril v čase, keď narastá medzinárodný tlak na Izrael po tom, čo vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu. Okrem toho v uplynulých dňoch viacero krajín vrátane Británie, Francúzska a Kanady uznalo Palestínsky štát, čo Izrael odsúdil ako „odmeňovanie Hamasu“. Izrael odmieta tvrdenia o genocíde či hladomore v Pásme Gazy, kde za necelé dva roky vojny zahynulo viac ako 65.400 ľudí.
Uznanie palestínskej štátnosti vyvolalo zo strany niektorých izraelských ministrov výzvy na anexiu okupovaného Západného brehu Jordánu, aby tak zabránili snahám dosiahnuť riešenie v podobe dvoch štátov.
Trump vo štvrtok, po tom, čo bol nahratý rozhovor s Farhánom, vyhlásil, že Izraelu nedovolí anektovať Západný breh Jordánu.
