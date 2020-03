Farmaceuti nevedia vyhovieť požiadavke WHO robiť rozsiahle testy

Ženeva 19. marca (TASR) - Farmaceutický priemysel nedokáže poskytnúť dostatok diagnostických súprav na nový koronavírus, aby sa mohlo splniť odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) robiť rozsiahlejšie testovanie ľudí. Vo štvrtok to vyhlásil popredný výkonný pracovník vo farmaceutickom priemysle Severin Schwann, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Hoci priemysel stupňuje výrobu a možnosti testovania sa zväčšujú, dopyt stále ďaleko prevyšuje ponuku," povedal Schwann, výkonný šéf firmy Roche, na brífingu Medzinárodnej federácie farmaceutických výrobcov a združení (IFPMA).



Testovanie by sa preto malo zameriavať na vysoko rizikových pacientov a tých, u ktorých sa už prejavujú príznaky ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom, vysvetlil Schwann.



"Rozsiahle testovanie v tomto období jednoducho nie je možné," doplnil výkonný šéf spoločnosti Roche, ktorá sa venuje aj výrobe a vývoju liekov.