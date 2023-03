Farmári na traktoroch smerujú do Haagu na protest proti vláde

Haag 11. marca (TASR) — Farmári v sobotu od skorého rána na traktoroch smerovali k Haagu, kde platí zákaz vjazdu pre ťažké vozidlá. Magistrát mesta sa tak pokúša obmedziť protesty proti vládnemu plánu na zníženie emisií dusíkatých látokv. TASR informuje podľa správy AP.



V mestskom parku sa majú zhromaždiť tisíce farmárov a protestnú akciu na hlavnej ulici naplánovali aj ekologickí aktivisti zo skupiny Extinction Rebellion. Pri niektorých križovatkách stoja armádne nákladiaky, ktoré majú zablokovať cesty, ak by sa traktory pokúsili dostať do centra.



Regionálna verejnoprávna televízia Rijnmond zverejnila prejazd konvoja traktorov cez Erasmusbrug (Erazmov most), ktorý smeroval do Haagu. Na jednom bol transparent #TrotsOpDeBoer (Hrdý na farmára).



"Vidíme traktory na ceste do Haagu z rôznych miest," napísala polícia na Twitteri. "Monitorujeme cesty a hovoríme ich vodičom, aby nevchádzali do Haagu."



Mesto rozhodlo o zákaze vjazdu pre traktory s odvolaním sa na obavy o bezpečnosť. V posledných rokoch Haag pravidelne blokovali stovky traktorov.



Podľa vlády sa musí obmedziť produkcia dusíkatých látok v blízkosti prírodných rezervácií. V Holandsku to má byť do roku 2030 polovica zo súčasného stavu. Na jednej strane sa tým zlepší kvalita ovzdušia, pôdy a vody, zároveň "nie každý farmár bude môcť pokračovať vo svojom podnikaní". Obmedzenie produkcie dusíkatých látok sa týka aj priemyslu a dopravy.



Demonštrácie súvisia so stredajšími regionálnymi voľbami, ktoré nepriamo rozhodujú o zložení hornej komory parlamentu. Môžu tak ovplyvniť plánované návrhy na zníženie znečistenia dusičnanmi.



Protesty proti zámeru zníženia emisií dusičnanov sa z Holandska rozšírili do ďalších európskych krajín. Pred viac ako týždňom belgickí farmári v Bruseli svojimi traktormi skomplikovali dopravnú špičku.