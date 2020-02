Farmári protestujú v Haagu proti emisnej politike vlády

Haag 19. februára (TASR) - Rozhnevaní poľnohospodári z rôznych častí Holandska sa zišli v stredu v Haagu na najnovšom proteste proti plánom tamojšej vlády na obmedzenie emisií oxidov dusíka. Organizátori vyjadrili očakávanie, že akcia priláka tisíce účastníkov, informovala agentúra AP.



Zatiaľ čo do Haagu prichádzali protestujúci na traktoroch, armáda umiestňovala veľké nákladné autá na dôležité komunikácie, aby im znemožnila vjazd do centrálnej obchodnej štvrte. Polícia malému počtu traktoristov uložila pokuty za jazdu po diaľnici a priamo v Haagu zatkla 33-ročného protestujúceho, keďže ignoroval pokyny a vyvolal "nebezpečnú situáciu na ceste".



Farmári demonštrujú deň pred tým, ako sa má otázkou emisných limitov zaoberať holandský parlament. Tvrdia, že zákonodarcovia sa zameriavajú na ich sektor v prehnanej miere a že významnými zdrojmi znečistenia sú aj letecká doprava, stavebníctvo a ďalšie priemyselné odvetvia.



Tisíce farmárov, mnohí na traktoroch, prišli protestovať do Haagu aj vlani v októbri, keď spôsobili dopravný chaos v celom Holandsku. Pri stredajšom proteste sa však zdalo, že traktorov je oveľa menej, a podľa dopravných orgánov tentoraz nevznikli na cestách väčšie problémy.



Holandská vláda zvažuje okrem iného aj vytvorenie fondu na vyplatenie farmárov, ktorí dobrovoľne pristúpia na uzavretie svojich fariem, a opatrenia podnecujúce k modernizácii ostatných. Poľnohospodári však tvrdia, že tieto plány sú založené na nepresných záznamoch a výpočtoch vládou financovaného Národného ústavu verejného zdravotníctva a životného prostredia. Výsledky nových meraní majú byť zverejnené vo štvrtok.