Farmári v Lotyšsku chcú zákaz dovozu ruského obilia a potravín do EÚ

Riga 5. februára (TASR) - Tisíce farmárov protestovali v pondelok po celom Lotyšsku, pričom žiadali zákaz dovozu ruského obilia a potravín do Európskej únie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Jednou rukou pomáhame Ukrajincom, no druhou nechávame agresorskú krajinu (Rusko) kradnúť obilie na Ukrajine a predávať ho v Európe s obrovským ziskom," kritizoval organizátor protestu Juris Lazdiňš.



V rozhovore pre agentúru AFP na zhromaždení v meste Jelgava Lazdiňš vysvetlil, že lotyšskí farmári požadujú "odrezanie Ruska od takýchto spôsobov financovania jeho vojnového úsilia".



AFP doplnila, že Lotyšsko je hlavným dovozcom ruských agropotravinárskych produktov vrátane obilnín a olejnín.



Protesty lotyšských poľnohospodárov sa konali v 16 mestách. Okrem zákazu dovozu ruského obilia a potravín do Európskej únie farmári prišli aj radom ďalších požiadaviek, vrátane zníženia byrokracie a zníženia dane z pridanej hodnoty na miestne pestované ovocie a bobuľoviny.



Lazdiňš v príhovore k účastníkom zhromaždenia vyhlásil, že cieľom je, aby sa zdravé, lokálne vypestované ovocie a bobuľoviny stali cenovo dostupnejšie pre spotrebiteľov.



AFP si všimla, že na rozdiel od niektorých nedávnych protestov v iných krajinách EÚ bola lotyšská polícia pri tejto akcii nápomocná a pomohla kolónam traktorov dostať sa do mesta Jelgava tak, aby nenarušili obvyklú premávku na cestách.



Minister pôdohospodárstva Armands Krauze pre televíziu LTV ubezpečil, že vláda sa sťažnosťami poľnohospodárov zaoberá. Dodal: "Sám som farmár, rozumiem im".



V rozhovore pre televíziu však minister nespomenul žiadne časové rámce pre farmármi požadované reformy.



Demonštranti však žiadajú konkrétne výsledky a plánujú pochod na hlavné mesto Riga, ak ich požiadavky nebudú riešené do 12. februára.



Väčšina protestujúcich traktorov viezla transparenty so sloganmi požadujúcimi menej byrokracie a okamžité kroky na zastavenie dovozu "krvavého obilia" z Ruska. Iní transparentný upozorňovali na dôležitosť farmárov. "Bez poľnohospodárstva budete hladní, nahí a - čo je najhoršie - aj triezvi!" stálo na jednom z plagátov.