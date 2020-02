Farmári z pásma Gazy sa vracajú na svoje polia v pohraničí s Izraelom

Gaza 5. februára (TASR) - Za pomoci projektu Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) dostalo už asi 600 palestínskych roľníkov prístup na svoje polia nachádzajúce sa v okolí bezpečnostného múru vybudovaného Izraelom na svojich hraniciach s pásmom Gazy. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



S odvolaním sa na obavy o svoju bezpečnosť Izrael už pred rokmi vyznačil ako "zem nikoho" pruh územia široký od 100 do 300 metrov pozdĺž svojho 40 kilometrov dlhého hraničného múru s pásmom Gazy, palestínskou enklávou ovládanou militantným hnutím Hamas.



Palestínčania podľa Reuters tvrdia, že táto politika Izraela ich pripravila o veľké oblastí poľnohospodárskej pôdy, negatívne ovplyvnila ich životnú úroveň a zmenšila životný priestor, ktorý majú k dispozícii dva milióny obyvateľov tohto husto osídleného pásu územia.



V roku 2015 však v týchto pohraničných lokalitách MVČK spustil projekt, v ktorého rámci zamestnanci ministerstva vnútra vedeného hnutím Hamas zneškodnili nevybuchnutú muníciu a iný vojenský materiál zo 40 percent plochy s rozlohou 1012 hektárov. Prístup k svojim poliam tak opäť získalo 580 palestínskych farmárov.



Tieto polia boli poorané, pohnojené a osiate pšenicou poľnohospodárskymi robotníkmi zamestnávanými miestnou pobočkou MVČK v rámci projektu, do ktorého sa zapojili aj izraelské úrady, ministerstvo poľnohospodárstva pásma Gazy, ako i palestínske úrady na miestnej úrovni či farmárske spolky.



Napriek likvidácii nastražených mín miestny palestínsky roľník pre Reuters uviedol, že "ide nám o život zakaždým, keď vstúpime na toto územie", ktoré je naďalej monitorované izraelskými pohraničnými hliadkami.



Mnohí palestínski roľníci sa tiež sťažujú na herbicídy rozprašovanými nad poliami v Izraeli, ktoré však vietor zanáša aj do pásma Gazy, kde poškodzujú vysiate plodiny. Ministerstvo poľnohospodárstva v Gaze uviedlo, že v dôsledku toho majú palestínski farmári od decembra roku 2019 straty vo výške 1,25 milióna dolárov (1,13 mil. eur).



Hovorkyňa MVČR pre pásmo Gazy Suhajr Zakkútová pre Reuters vyhlásila, že "by mala existovať rovnováha medzi bezpečnostnými problémami a vplyvom herbicídov na verejné zdravie, životné prostredie a živobytie miestnych obyvateľov". Zakkútová dodala, že zástupcovia Palestínčanov budú s Izraelom na túto tému rokovať na budúci týždeň.