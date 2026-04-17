Fárs: Irán by v prípade pokračovania blokády opäť zatvoril prieliv
Blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začala v pondelok o 16.00 h SELČ.
Autor TASR
Teherán 17. apríla (TASR) - Irán by považoval pokračovanie námornej blokády zo strany USA za porušenie prímeria a v odvete by mohol opäť zatvoriť Hormuzský prieliv, varoval v piatok iránsky predstaviteľ, ktorého citovala agentúra Fárs. Americký prezident Donald Trump predtým uviedol, že Teherán súhlasil s tým, že prieliv už nikdy nezatvorí, ale že americká blokáda Iránu zostane v platnosti, dokiaľ nebude úplne dokončená dohoda. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na web stanice Sky News.
Blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začala v pondelok o 16.00 h SELČ. Washington ju na Teherán uvalil po neúspešných rokovaniach, aby mu zabránil vyberať poplatky za prepravu a obmedzil jeho príjmy z ropy.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv sa po zvyšok trvania prímeria v Libanone otvorí pre všetky komerčné plavidlá. Prímerie v Libanone by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.
Trump následne tvrdil, že Irán súhlasil s tým, že Hormuzský prieliv už nikdy nezatvorí. „Už sa nebude používať ako zbraň proti svetu!“ uviedol v príspevku na sieti Truth Social.
Zdroj agentúry Fárs však varoval, že ak bude námorná blokáda Iránu zo strany USA pokračovať, Teherán to bude považovať za porušenie prímeria vyhláseného medzi nimi a v odvete by opäť úplne zatvoril Hormuzský prieliv.
Ten istý predstaviteľ tiež uviedol, že pre lode plaviace sa prielivom platia po jeho otvorení tri podmienky: musí ísť o komerčné - nie vojenské - plavidlá; musia sa plaviť po trasách vopred určených Iránom; a všetok tranzit musí prebiehať v koordinácii s iránskymi silami.
Trump sa Iránu za otvorenie prielivu najskôr poďakoval, krátko nato však uviedol, že USA napriek tomu nezrušia námornú blokádu Iránu a trvať bude, dokým strany nedokončia „transakciu“. Očakáva však, že tento proces prebehne veľmi rýchlo.
