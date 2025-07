Fars: Pezeškiján utrpel ľahké zranenie počas izraelsko-iránskej vojny

Teherán 13. júla (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján utrpel ľahké zranenie nohy pri izraelskom leteckom útoku počas 12-dňovej izraelsko-iránskej vojny. Informovala o tom v sobotu iránska tlačová agentúra Fars, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Anadolu Ajansi.



Podľa iránskej agentúry Izrael 16. júna - tri dni po začiatku vojny - podnikol útok na komplex budov Národnej bezpečnostnej rady v západnej časti Teheránu, kde sa konalo stretnutie vysokopostavených iránskych predstaviteľov.



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že šesť bômb alebo rakiet zasiahlo prístupové a vstupné miesta budovy, zrejme v snahe zabrániť osobám vo vnútri budovy odísť a zabrániť prúdeniu vzduchu dovnútra. Útok tiež spôsobil výpadok elektriny v budove, kde sa konalo stretnutie.



Účastníkom krízového stretnutia sa podarilo utiecť cez núdzový východ, no niektorí z nich, vrátane Pezeškijána, utrpeli zranenia nôh.



Pezeškiján tento mesiac v rozhovore s americkým novinárom Tuckerom Carlsonom povedal, že Izrael sa ho pokúsil zabiť. Upresnil, že sa „vďaka informáciám, ktoré mali od špiónov, pokúsili bombardovať oblasť, kde sme toto stretnutie mali.“



Izrael 13. júna zaútočil na islamskú republiku, ktorá údery opätovala. Vojna si na iránskej strany vyžiadala najmenej 1060 obetí a na izraelskej 28 obetí. Pri izraelských útokoch zahynuli aj vojenskí predstavitelia a jadroví vedci. Okrem Izraela počas vojny zaútočili na iránske jadrové zariadenia aj Spojené štáty.