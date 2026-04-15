Fárs: Pri bombovom útoku v centre Teheránu utrpeli zranenia tri osoby
Teherán 15. apríla (TASR) - V iránskej metropole Teherán bol v stredu po prvýkrát od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom hlásený bombový útok. Pri dvoch explóziách v centre mesta utrpeli zranenia tri osoby, uvádza iránska agentúra Fárs. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Fárs uvádza, že útočníci použili podomácky vyrobené výbušné zariadenia a ich explózie poškodili budovy v okolí. Podľa vyhlásenia miestneho veliteľa Revolučných gárd pre internetový portál Rouydad24 je situácia pod kontrolou.
Veliteľ z útoku obvinil „zradcov vlasti“. Podľa iránskych médií boli výbušné zariadenia na báze plynu. Žiadna skupina sa k útoku bezprostredne neprihlásila.
