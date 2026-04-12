Fárs: Spojené štáty a Irán budú v Pakistane rokovať aj v nedeľu
Jedným z hlavných sporov na rokovaniach v Islamabade je kontrola nad Hormuzským prielivom, kde je doprava vážne narušená v dôsledku iránskych raketových a dronových útokov.
Autor TASR
Teherán 12. apríla (TASR) – Spojené štáty a Irán budú v nedeľu pokračovať v rokovaniach na vysokej úrovni v Pakistane. V noci na nedeľu o tom informovali iránske médiá, uviedla agentúra AFP.
Iránska agentúra Tasním doplnila, že „prvý deň iránsko-amerických rokovaní v Islamabade sa (v sobotu) skončil po 15-hodinovom maratóne“. Agentúry Mehr a Fárs uviedli, že ďalšie kolo rokovaní sa začne v nedeľu v skorých ranných hodinách.
Americký prezident Donald Trump v súvislosti s rokovaniami o ukončení vojny s Iránom vyhlásil, že mu je „jedno“, či sa Spojené štáty s Iránom dohodnú, a tvrdí, že USA „aj tak víťazia“.
„V rokovaniach s Iránom napredujeme. Aj tak víťazíme. Vojensky sme ich porazili,“ uviedol Trump pred novinármi. „Uvidíme, čo sa stane. Ale z môjho pohľadu je to nepodstatné,“ dodal.
Jedným z hlavných sporov na rokovaniach v Islamabade je kontrola nad Hormuzským prielivom, kde je doprava vážne narušená v dôsledku iránskych raketových a dronových útokov.
Trump v tejto súvislosti uviedol, že americká armáda nasadila v oblasti mínolovky na vyhľadávanie iránskych mín. Zároveň opäť kritizoval spojencov v NATO, ktorí podľa neho Spojeným štátom neposkytli podporu pri zabezpečení námornej trasy.
„Teraz urobíme len to, že prieliv otvoríme, aj keď ho sami nevyužívame. Používajú ho iné krajiny, ktoré sa buď boja, sú slabé alebo šetrné,“ povedal. „Neviem, čo to je, ale NATO nám nepomohlo, to môžem povedať.“
Rokovania v Pakistane sa konajú v čase dvojtýždňového prímeria, ktoré bolo vyhlásené v utorok. Za americkú stranu sa na nich zúčastňujú viceprezident J. D. Vance, osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Iránsku delegáciu vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf a jej členom je aj minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.
Rokovania majú trojstranný formát - konajú sa aj za účasti Pakistanu ako mediátora. Hlavnými témami sú trvalé prímerie, zabezpečenie slobody plavby v Hormuzskom prielive a osud zmrazených iránskych aktív.
Stretnutie v Islamabade je označované za prvé priame rokovania na takejto vysokej úrovni medzi Spojenými štátmi a Iránom od islamskej revolúcie v roku 1979. Hoci v minulosti prebehli určité priame kontakty, summit v Pakistane je výnimočný svojím formátom a úrovňou zastúpenia. Od prerušenia diplomatických stykov v apríli 1980 prebiehala komunikácia medzi Washingtonom a Teheránom takmer výhradne cez sprostredkovateľov (Švajčiarsko, Omán, Pakistan).
Iránska agentúra Tasním doplnila, že „prvý deň iránsko-amerických rokovaní v Islamabade sa (v sobotu) skončil po 15-hodinovom maratóne“. Agentúry Mehr a Fárs uviedli, že ďalšie kolo rokovaní sa začne v nedeľu v skorých ranných hodinách.
Americký prezident Donald Trump v súvislosti s rokovaniami o ukončení vojny s Iránom vyhlásil, že mu je „jedno“, či sa Spojené štáty s Iránom dohodnú, a tvrdí, že USA „aj tak víťazia“.
„V rokovaniach s Iránom napredujeme. Aj tak víťazíme. Vojensky sme ich porazili,“ uviedol Trump pred novinármi. „Uvidíme, čo sa stane. Ale z môjho pohľadu je to nepodstatné,“ dodal.
Jedným z hlavných sporov na rokovaniach v Islamabade je kontrola nad Hormuzským prielivom, kde je doprava vážne narušená v dôsledku iránskych raketových a dronových útokov.
Trump v tejto súvislosti uviedol, že americká armáda nasadila v oblasti mínolovky na vyhľadávanie iránskych mín. Zároveň opäť kritizoval spojencov v NATO, ktorí podľa neho Spojeným štátom neposkytli podporu pri zabezpečení námornej trasy.
„Teraz urobíme len to, že prieliv otvoríme, aj keď ho sami nevyužívame. Používajú ho iné krajiny, ktoré sa buď boja, sú slabé alebo šetrné,“ povedal. „Neviem, čo to je, ale NATO nám nepomohlo, to môžem povedať.“
Rokovania v Pakistane sa konajú v čase dvojtýždňového prímeria, ktoré bolo vyhlásené v utorok. Za americkú stranu sa na nich zúčastňujú viceprezident J. D. Vance, osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner. Iránsku delegáciu vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf a jej členom je aj minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.
Rokovania majú trojstranný formát - konajú sa aj za účasti Pakistanu ako mediátora. Hlavnými témami sú trvalé prímerie, zabezpečenie slobody plavby v Hormuzskom prielive a osud zmrazených iránskych aktív.
Stretnutie v Islamabade je označované za prvé priame rokovania na takejto vysokej úrovni medzi Spojenými štátmi a Iránom od islamskej revolúcie v roku 1979. Hoci v minulosti prebehli určité priame kontakty, summit v Pakistane je výnimočný svojím formátom a úrovňou zastúpenia. Od prerušenia diplomatických stykov v apríli 1980 prebiehala komunikácia medzi Washingtonom a Teheránom takmer výhradne cez sprostredkovateľov (Švajčiarsko, Omán, Pakistan).