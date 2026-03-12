Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fárs: Vdova po nebohom iránskom vodcovi Chameneím je stále nažive

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Iránske vedenie 1. marca potvrdilo, že Chameneí bol počas americko-izraelského útoku na Irán zabitý.

Autor TASR
Teherán 12. marca (TASR) - Vdova po bývalom najvyššom iránskom vodcovi ajatolláhovi Alím Chameneím je napriek správam o jej smrti zo začiatku tohto mesiaca nažive. Informáciu priniesla iránska agentúra Fárs, píše TASR.

O smrti Mansúre Chódžaste Bagerzádehovej informovali iránske médiá 2. marca. Písali, že zomrela na následky zranení utrpených počas prvotných americko-izraelských útokov, ktoré zasiahli aj Chameneího rodinné sídlo. O život prišli aj ďalší členovia ajatolláhovej rodiny.

Iránske vedenie 1. marca potvrdilo, že Chameneí bol počas americko-izraelského útoku na Irán zabitý. Spolu s ním zahynula jedna z jeho dcér, zať, nevesta a vnučka. Ostatní členovia rodiny vrátane jeho vdovy boli podľa dostupných informácií prevezení na bezpečné miesto pod ozbrojenou ochranou.
