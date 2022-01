Farský sa pre polročnú stáž v USA vzdá poslaneckého mandátu

Praha 20. januára (TASR) - Poslanec českého hnutia STAN Jan Farský v noci na štvrtok oznámil, že sa vzdá poslaneckého mandátu. Urobil tak po tom, čo cez víkend odletel na polročnú stáž do USA, uviedol spravodajský sever Novinky.cz.



Farský minulý týždeň v pondelok informoval, že získal prestížne štipendium v USA a čoskoro odcestuje na spomínanú stáž. Pôvodne sa plánoval na pol roka vzdať poslaneckého platu a mandát si ponechať. To však vyvolalo vlnu kritiky nielen opozičných poslancov a prezidenta Miloša Zemana, ale aj jeho koaličných kolegov.



Na vzdanie sa mandátu ho v stredu večer vyzvalo predsedníctvo jeho vlastného hnutia STAN.



"Nechcem komplikovať fungovanie vlády a nášho hnutia STAN. A tak sa podriadim výzve nášho predsedníctva a vzdám sa mandátu poslanca," napísal Farský na Twitteri.



Farského v Poslaneckej snemovni nahradí riaditeľka Divadla F. X. Šaldu v Liberci Jarmila Levko, prvá náhradníčka na libereckej kandidátke hnutia PirSTAN.



Podľa podpredsedu STAN a ministra školstva Petra Gazdíka hnutie situáciu okolo Farského polročnej absencie podcenilo.



"Debata bola extrémne zložitá, pretože Ján Farský toho pre hnutie STAN urobil veľmi veľa. Uvedomujeme si však, že sme situáciu okolo jeho neprítomnosti podcenili, a ospravedlňujeme sa za to našim voličom – a vlastne aj Jánovi Farskému, ktorému sme neboli dostatočnou vnútornou opozíciou," povedal Gazdík.



Farského rozhodnutie odísť na stáž označil český premiér Petr Fiala za nešťastné. Podobne sa vyjadril aj a predseda KDU-ČSL a minister práce a sociálnych vecí ČR Marian Jurečka.



"Je to nesporne podvod na voličoch. Doplním však, že je to hlúpy podvod. Chápem to ako výraz neuveriteľného amaterizmu, ktorý vzhľadom na pozíciu pána Farského v STAN robí málo dôveryhodným aj hnutie ako celok," povedal Miloš Zeman v nedeľňajšom programe Pressklub rozhlasovej stanice Frekvence 1.