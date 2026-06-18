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Fasáda Parthenónu v Aténach získala pompéznosť zo začiatku 19.storočia
Grécke ministerstvo kultúry oznámilo ukončenie rozsiahlej obnovy západnej fasády Parthenónu na Akropole v Aténach.
Autor TASR
Atény 18. júna (TARS) - Grécke ministerstvo kultúry vo štvrtok oznámilo ukončenie rozsiahlej obnovy západnej fasády Parthenónu na Akropole v Aténach. Svetoznámej pamiatke sa tým vrátil vzhľad zo začiatku 19. storočia, keď bolo dnešné Grécko súčasťou Osmanskej ríše. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Chrám uctievajúci bohyňu Aténu s výhľadom na grécke hlavné mesto každoročne navštívia viac ako štyri milióny ľudí. „Dnes sa pozeráme na západný štít Parthenónu v podobe, ako sme ho nevideli dve storočia,“ uviedla vo vyhlásení ministerka kultúry Lina Mendoniová.
„Po prvýkrát za približne 220 rokov ministerstvo kultúry predstavuje západnú stranu Parthenónu v jej najplnšej možnej podobe... pohľad je skutočne ohromujúci,“ dodala.
Tím pamiatkarov zložený z archeológov, inžinierov a remeselníkov použil zachované staroveké fragmenty aj nový mramor na doplnenie chýbajúcich kusov a spevnenie fasády. Podľa ministerstva sa podoba chrámu priblížila k obdobiu, keď na príkaz Thomasa Brucea lorda Elgina ako britského veľvyslanca v Osmanskej ríši z chrámu odstránili približne polovicu jeho zachovaných sôch.
Najväčšiu skazu chrám utrpel v roku 1687 počas vojny medzi Benátkami a Osmanskou ríšou, keď benátske delostrelectvo zasiahlo sklad pušného prachu vo vnútri.
V súčasnosti sú odstránené sochy pod názvom Elginove mramory v Britskom múzeu v Londýne. Spojené kráľovstvo trvá na tom, že diela boli získané legálne a rozhodnutie o tejto otázke je na múzeu. Doterajšie rozhovory s cieľom vystaviť mramorové sochy v Aténach zatiaľ neboli úspešné. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa tiež opakovane snažil nastoliť túto otázku v rozhovoroch s britskými kolegami.
Po vzniku moderného gréckeho štátu v roku 1830 sa Akropola stala národným symbolom. Fragmenty sôch z Parthenónu sa nachádzajú aj v múzeách v Paríži, Kodani, Mníchove, Viedni a Würzburgu.
Chrám uctievajúci bohyňu Aténu s výhľadom na grécke hlavné mesto každoročne navštívia viac ako štyri milióny ľudí. „Dnes sa pozeráme na západný štít Parthenónu v podobe, ako sme ho nevideli dve storočia,“ uviedla vo vyhlásení ministerka kultúry Lina Mendoniová.
„Po prvýkrát za približne 220 rokov ministerstvo kultúry predstavuje západnú stranu Parthenónu v jej najplnšej možnej podobe... pohľad je skutočne ohromujúci,“ dodala.
Tím pamiatkarov zložený z archeológov, inžinierov a remeselníkov použil zachované staroveké fragmenty aj nový mramor na doplnenie chýbajúcich kusov a spevnenie fasády. Podľa ministerstva sa podoba chrámu priblížila k obdobiu, keď na príkaz Thomasa Brucea lorda Elgina ako britského veľvyslanca v Osmanskej ríši z chrámu odstránili približne polovicu jeho zachovaných sôch.
Najväčšiu skazu chrám utrpel v roku 1687 počas vojny medzi Benátkami a Osmanskou ríšou, keď benátske delostrelectvo zasiahlo sklad pušného prachu vo vnútri.
V súčasnosti sú odstránené sochy pod názvom Elginove mramory v Britskom múzeu v Londýne. Spojené kráľovstvo trvá na tom, že diela boli získané legálne a rozhodnutie o tejto otázke je na múzeu. Doterajšie rozhovory s cieľom vystaviť mramorové sochy v Aténach zatiaľ neboli úspešné. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa tiež opakovane snažil nastoliť túto otázku v rozhovoroch s britskými kolegami.
Po vzniku moderného gréckeho štátu v roku 1830 sa Akropola stala národným symbolom. Fragmenty sôch z Parthenónu sa nachádzajú aj v múzeách v Paríži, Kodani, Mníchove, Viedni a Würzburgu.