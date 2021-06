Fatah a Hamas budú v Káhire rokovať o vzájomnom zmierení

Káhira 1. júna (TASR) - Egyptské médiá v utorok informovali, že vláda v Káhire pozvala palestínske frakcie na rokovania o vzájomnom zmierení. Uskutočnia sa na budúci týždeň.



Spravodajský portál The Times of Israel pripomenul, že v Káhire sa v minulosti konalo už viacero kôl palestínskych zmierovacích rozhovorov, z ktorých niektoré dokonca viedli konkurujúce si hnutia Fatah a Hamas k podpísaniu dohôd týkajúcich sa jednoty. Žiadna z nich však nevyriešila zásadné rozpory medzi oboma hlavnými palestínskymi frakciami.



Tentoraz Egypt dokonca vyzval predsedu palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása, aby avizovanému stretnutiu predsedal. Nateraz však nie je jasné, či Abbás pozvanie prijme a či vôbec odcestuje do Káhiry.



Egyptské médiá informovali, že cieľom stretnutia v Káhire je dosiahnuť "dohodu o krokoch potrebných na ukončenie rozdelenia" v palestínskom tábore a "pripraviť plán krokov pre ďalšiu etapu" zápasu za palestínsky štát.



Líder hnutia Hamas v pásme Gazy Jahjá Sinwár v pondelok vo svojich vyhláseniach pred novinármi potvrdil, že palestínske frakcie sa v najbližších dňoch stretnú na rokovaniach v Egypte.



Napätie medzi Fatahom a Hamasom začalo stúpať v roku 2005 po smrti palestínskeho vodcu Jásira Arafata, ktorý zomrel v novembri roku 2004.



Fatah a Hamas po voľbách v roku 2006 vytvorili koaličnú vládu, ktorá sa však krátko na to rozpadla. V roku 2007 došlo v pásme Gazy medzi priaznivcami týchto znepriatelených hnutí ku krvavým stretom.



Hamas odvtedy ovláda pásmo Gazy, zatiaľ čo hnutie Fatah je najväčší politický subjekt pôsobiaci na západnom brehu Jordánu.



Za posledných 15 rokov sa obom hnutiam napriek viacerým pokusom nepodarilo dosiahnuť zmierenie. V roku 2012 však uzavreli dohodu o výmene väzňov a v roku 2014 opäť zostavili vládu. Tá sa však rozpadla po necelom roku pôsobenia.



Vlani v septembri sa zrodila dohoda o voľbách na palestínskych územiach, ktoré mali byť prvými po 15 rokoch. V apríli však palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyhlásil, že plánované prezidentské a parlamentné voľby na palestínskych územiach sa uskutočnia len v prípade, ak Izrael povolí hlasovanie vo východnom Jeruzaleme.



Pôvodne sa parlamentné voľby na palestínskych územiach mali konať 22. mája a prezidentské 31. júla.