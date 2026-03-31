Fatah vyhlásil na stredu štrajkovú pohotovosť pre zákon o treste smrti
Zákon o treste smrti schválený izraelským parlamentom má nadobudnúť účinnosť o 30 dní.
Autor TASR
Tel Aviv/Ramalláh 31. marca (TASR) - Stovky ľudí vyšli v utorok do ulíc miest na Západnom brehu Jordánu, aby protestovali proti zákonu, ktorým sa v Izraeli umožňuje trest smrti obesením pre Palestínčanov usvedčených z vraždy Izraelčanov. Informovala o tom agentúra AP.
Zákon schválil izraelský parlament v pondelok večer. Poslanci jeho prijatie privítali potleskom a radostnými výkrikmi. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, ktorý návrh zákona predložil, označil novú legislatívu za dlho očakávanú a za prejav sily a národnej hrdosti.
Politická strana Fatah v reakcii na zákon vyhlásila na stredu pre severnú časť Západného brehu všeobecnú štrajkovú pohotovosť. Palestínski predstavitelia vydali vyhlásenie, podľa ktorého zákon o treste smrti porušuje medzinárodné právo a vyzvali medzinárodné spoločenstvo na rozhodnú reakciu.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí žiada uvaliť sankcie na izraelský parlament a pozastaviť jeho pôsobenie v medzinárodných organizáciách.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International upozornila, že uplatňovanie trestu smrti podľa novej izraelskej legislatívy môže porušovať právo na život a zákaz mučenia či iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, ktoré sú zakotvené v medzinárodnom práve.
V meste Gaza sa desiatky ľudí v utorok zúčastnili na proteste pred sídlom humanitárnej organizácie Červený kríž. Ženy oblečené v hidžáboch tam držali veľké fotografie známych palestínskych väzňov, napríklad bývalého lídra hnutia Fatah Marwána Barghútího, ktorý si v izraelskom väzení odpykáva niekoľko doživotných trestov.
Zákon o treste smrti schválený izraelským parlamentom má nadobudnúť účinnosť o 30 dní, jeho uplatnenie však môže zablokovať verdikt najvyššieho súdu v prebiehajúcom konaní.
Nový zákon nebude retroaktívny a nebude sa vzťahovať na súčasných väzňov. Napriek tomu predstavuje výrazné sprísnenie izraelskej trestnej politiky, čo aj vyvolalo obavy protestujúcich o osud všetkých palestínskych väzňov v izraelských väzniciach – považovaných za symboly národného odporu.
Daná legislatíva sa vzťahuje tiež na izraelské súdy a dáva im možnosť uložiť trest smrti aj izraelským občanom usvedčeným z nacionalisticky motivovanej vraždy. Podľa právnych expertov však formulácia zákona v praxi znamená, že trest smrti môžu prakticky dostať len palestínski občania Izraela, no nie Izraelčania židovského pôvodu.
