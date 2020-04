Fauci bol a zostáva poradcom prezidenta Trumpa

Washington 14. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump nemá v úmysle prepustiť Dr. Anthonyho Fauciho, ktorý je renomovaným imunológom a expertom Bieleho domu na koronavírus SARS-CoV-2. V noci na utorok to uviedol Biely dom, ktorý tým reagoval na špekulácie médií.



Hovorca Bieleho domu Hogan Gidley vyhlásil, že "Dr. Fauci bol a zostáva dôveryhodným poradcom prezidenta Trumpa".



Trump v pondelok zdieľal tvít s hashtagom #FireFauci vyzývajúcim na prepustenie Fauciho, čím "prilial olej do ohňa" špekulácií o svojej nespokojnosti s týmto odborníkom, ktorý neúnavne varuje pred nebezpečenstvami príliš skorého ukončenia reštrikcií obmedzujúcimi pohyb ľudí mimo svojich domovov.



Táto polemika sa v médiách objavila v rozhodujúcom období, keď Donald Trump tvrdí, že sa chystá urobiť "najdôležitejšie rozhodnutie svojho života" o možnom opätovnom "zapnutí" americkej ekonomiky.



Prezident Trump sa usiloval dosiahnuť "zapnutie" americkej ekonomiky v období do Veľkej noci - vzhľadom na vysoký počet obetí i nakazených sa tohto plánu musel vzdať.



Viacero štátov americkej Únie - dve skupiny guvernérov z východného a západného pobrežia - medzičasom začalo navrhovať plány na opätovné "zapnutie" svojich ekonomík. Pridal sa k nim aj Cuomo, keď v pondelok vyhlásil: "Domnievam sa, že sa už môžeme vydať na cestu k normálnym pomerom."



Prezident USA Donald Trump však následne tvítoval, že akékoľvek rozhodnutie o ukončení odstávok ekonomiky prijme on, aj keď rozhodnutia o obmedzeniach prijímali guvernéri jednotlivých štátov.



Agentúra AFP pripomenula, že americký federálny systém deleguje právomoci na guvernérov 50 štátov, ale prezident teoreticky môže využiť svoje právomoci na dohľad nad koordinovanou stratégiou toho-ktorého štátu.



Svetová zdravotnícka organizácia pred niekoľkými dňami upozornila, že napriek "pozitívnym signálom" prichádzajúcim z niektorých krajín ešte nenastal čas na zmiernenie opatrení, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2.



V USA bolo nateraz na koronavírus SARS-CoV-2 pozitívne testovaných viac ako pol milióna ľudí. Miera kontaminácie sa zdá byť v USA stabilizovaná a "blíži sa k vrcholu," uviedol podľa agentúry AFP Robert Redfield, riaditeľ amerického Centra pre prevenciu a boj proti chorobám (CDC).



Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore koronavírusu v Spojených štátoch podľahlo už najmenej 23.529 ľudí, čo je najviac zo všetkých štátov na svete.