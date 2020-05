Fauci: Je nepravdepodobné, že pandémia sa začala v čínskom laboratóriu

New York 6. mája (TASR) - Doktor Anthony Fauci, uznávaný americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu, uviedol pre vedecký časopis National Geographic, že je nepravdepodobné, že pandémia nového koronavírusu sa nejakým spôsobom začala v čínskom laboratóriu. Vyjadril sa tak napriek opačným názorom a tvrdeniam prezidenta USA Donalda Trumpa a ministra zahraničných vecí Mikea Pompea.



Toto sa Fauciho šéfovi nebude páčiť, poznamenala v stredu tlačová agentúra DPA, keď citovala tohto experta a zároveň riaditeľa amerického Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIH).



"Ak sa pozrieme na vývoj tohto vírusu u netopierov, a na ten, ktorý sa teraz vonku šíri, tak sa to veľmi, veľmi prikláňa k záveru, že tento vírus nemohol byť umelo alebo zámerne zmanipulovaný (upravovaný)," povedal Fauci v interview zverejnenom tento týždeň v pondelok.



"Množstvo veľmi kvalifikovaných evolučných biológov vyhlásilo, že všetky poznatky o vývoji v priebehu času naznačujú, že sa vírus vyvinul v prírode a potom preskočil (na živočíšne druhy)," dodal Fauci.



Fauci (79), rodák z newyorskej štvrte Brooklyn, odmietol aj konšpiračnú teóriu, že vírus priniesli do laboratória čínski vedci, ktorým sa vymkol spod kontroly. "Ale to by znamenalo, že má pôvod v prírode," uviedol a doplnil, že týmto argumentom nevenuje veľa času.



Trump minulý týždeň vyhlásil, že videl dôkazy, ktoré ho presvedčili, že koronavírus pochádza v Inštitútu virológie v stredočínskom meste Wu-chan.



"Áno, videl som," povedal Trump bez uvedenia podrobností a dodal: "Myslím si, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) by sa mala hanbiť, lebo je ako reklamná agentúra pre Čínu."



Pompeo v nedeľu v relácii This Week na televíznej stanici ABC povedal, že existuje "obrovské množstvo dôkazov", ktoré podporujú tvrdenie prezidenta, že koronavírus pochádza z laboratória. Nevyjadril sa však jednoznačne, či vírus mohol alebo nemohol byť umelo vytvorený.



"Zatiaľ to vyzerá tak, že najlepší odborníci ho pokladajú za vytvorený človekom, nemám dôvod teraz tomu neveriť," uviedol minister zahraničných vecí.



Moderátorka relácie This Week Martha Raddatzová poznamenala, že najlepší experti amerických tajných služieb vyhlásili, že koronavírus zrejme nebol umelo vytvorený ani modifikovaný - a Pompeo podporil aj túto teóriu.



"To je pravda," povedal Pompeo. "Súhlasím s tým."



Čínske ministerstvo zahraničných vecí zareagovalo, že Trumpova administratíva hľadá obetného baránka, aby ospravedlnila, ako zvláda pandémiu.



Koronavírusom sa v USA nakazilo už takmer 1,2 milióna Američanov a pandémia sa stále šíri. V Číne malo pozitívny test necelých 84.000 ľudí, píše DPA.



V USA stúpol za posledných 24 hodín počet úmrtí o 2333, čo je viac ako dvakrát viac oproti predchádzajúcemu dňu, napísala tlačová agentúra AFP. Údaj oznámila americká Univerzita Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore v utorok o 20.30 h miestneho času (v stredu o 02.30 h SELČ). Celkovo je v USA zaznamenaných 71.022 úmrtí.