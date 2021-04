Fauci očakáva, že USA začnú od piatka znovu používať vakcínu od J&J

Washington 19. apríla (TASR) - Poradcovia amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sa plánujú stretnúť v piatok 23. apríla a diskutovať o zastavení používania očkovacej látky proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson.



Hlavný americký odborník na infekčné choroby Dr. Anthony Fauci v nedeľu vyhlásil, že bude "veľmi prekvapený, ak od piatka v nejakej podobe neobnovíme očkovanie touto vakcínou". Informácie priniesla v pondelok tlačová agentúra AP.



Fauci v programe Face the Nation na americkej televíznej stanici CBS povedal, že rozhodnutie určite padne okolo piatka. "Naozaj neočakávam, že to budú chcieť ešte dlhšie naťahovať".



Fauci tiež povedal, že jednou možnosťou môže byť aj to, že jednorazová vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson sa vráti "s určitými obmedzeniami alebo s určitou formou varovania".



"Som presvedčený, že v piatok na to budeme poznať odpoveď," dodal.



Vakcína od firmy Johnson & Johnson (J&J) sa v USA dočasne prestala používať po tom, čo federálni poradcovia pre zdravotníctvo minulý týždeň oznámili, že potrebujú viac dôkazov, aby mohli rozhodnúť, či malý počet zriedkavých krvných zrazenín súvisí s vakcínou - a ak áno, aké veľké je riziko ich vzniku.



Hlásenia o krvných zrazeninách boli zriedkavé - šesť prípadov z viac ako sedem miliónov očkovaní vakcínou od J&J v Spojených štátoch. Zrazeniny zistili u šiestich žien vo veku od 18 do 48 rokov. Jedna osoba zomrela.



Fauci pre NBC povedal: "Veľmi vážne pochybujem, že ju (vakcínu) jednoducho zastavia. Nemyslím si, že sa to stane."



Firma Johnson & Johnson 13. apríla oznámila, že sa rozhodla pozastaviť používanie svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 aj v Európe.



Európska agentúra pre lieky (EMA) 16. apríla informovala, že rozhodnutie o bezpečnosti vakcíny proti covidu od J&J by mohla zverejniť v utorok 20. apríla.